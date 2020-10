Antioquia contemplaría cierres parciales por aumento de contagios

Ante el incremento de la ocupación de camas de UCI y el aumento de contagios en los últimos días, podrían decretarse cierres parciales en Antioquia. Así lo ha considerado el gobernador del departamento, Aníbal Gaviria Correa, quien reveló que, en la tarde de este jueves, 22 de octubre, se decretaría la alerta roja hospitalaria y se analizarían medidas restrictivas.



Así lo dio a conocer en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio, y manifestó que se deben aplicar medidas en las zonas con mayor presencia de contagios y que para la celebración del 31 de octubre se debería restringir la movilidad.



"No nos temblará la mano para tomar ciertas decisiones en defensa de la vida. Si hacemos la declaratoria de alerta roja hospitalaria implica decisiones inmediatas en el campo de atención en salud, limitar ciertos servicios que no se consideren tan vitales como otros", explicó Gaviria Correa.



Y es que, según los más recientes reportes, la ocupación de camas UCI es crítica, al explicar que en general, esta se encuentra en el 86%, con hospitales y clínicas que no cuentan camas disponibles.



Por ahora no se conocen qué tipo de medidas se tomarán, hasta cuando haya un análisis del reporte general con el equipo de trabajo del Departamento.



En el caso de Medellín, la demanda de camas de UCI aumentó esta semana en un 36%.



El propio alcalde Daniel Quintero dio a conocer esta cifra en sus redes sociales.



“Esta semana ha aumentado en un 36% la demanda de UCI de personas que vienen trasladadas de otros municipios. Desde Medellín hacemos un llamado a los Alcaldes de todo Antioquia a reforzar las medidas de protección contra el Covid19 en cada uno de sus municipios”.