Antioquia, entre los que más ayudas monetarias ha recibido

El paso del coronavirus en el país ha traído consigo múltiples cambios, y el Gobierno Nacional ha tenido que tomar medidas extraordinarias para evitar un mayor traumatismo en la población más vulnerable.



El 18 de marzo, un día después que se declarara la primera emergencia económica por la pandemia, el presidente de la República, Iván Duque, informó que tomaría una serie de medidas económicas, entre ellas, la de dar un giro adicional para los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor durante la vigencia de la emergencia sanitaria.



Ese día también dijo que se adelantaría el mecanismo de la devolución del IVA para la población más vulnerable, medida que arrancó el 31 de marzo y se desembolsará cada dos meses a cerca de 1 millón de hogares con un monto de $75.000, usando los canales de transferencia de Familias en Acción y Colombia Mayor.



El 24 de marzo, el Presidente anunció un ingreso solidario para tres millones de familias que están en la informalidad o no las cubren los programas sociales arriba descritos. Este último nació pensado en dos giros, el primero de $160.000 y el segundo, que está por arrancar, iba a ser de $80.000 pero se amplió a $160.000, para un total de $320.000 por hogar.



Más allá de la información descrita, Portafolio consultó a Prosperidad Social (DPS), al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a Mintrabajo para tener datos más detallados sobre los desembolsos que le corresponde a cada uno.



En el ejercicio realizado, se encontró que por ejemplo, en el primer giro extraordinario hecho a Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, el departamento que más participa en el total del monto entregado es Antioquia.



De acuerdo con Prosperidad Social, con corte al 2 de mayo, se habían beneficiado casi 2,6 millones de hogares y el valor pagado era de $700.580 millones, mediante Familias en Acción.



En este, los tres departamentos que más pesan en el total pagado son Antioquia con 11,7%, Córdoba con 7,36% y Bolívar con 6,6%.



Sin embargo, vale decir que por ejemplo, en este caso, el Chocó únicamente participa con el 1,95% del total de los recursos otorgados, a pesar de que este es tres veces más pobre que Antioquia con 61,1% y 21,1% de pobreza monetaria, respectivamente. Pese a ello, las ayudas para Antioquia fueron seis veces más grandes que para Chocó (11,7% vs. 1,95% del total), según el reporte del primer pago extraordinario por la emergencia mediante Familias en Acción del DPS.



Ante esto, Prosperidad Social dijo que al revisar en términos de porcentaje frente a la población, las cifras de pobreza del Chocó están en un valor mayor que Antioquia, pero en número de personas en esta condición, Antioquia tiene 1’420.971 en pobreza monetaria, y Chocó 314.795.



OTROS PROGRAMAS



Siguiendo con los datos del primer giro extraordinario, en Jóvenes en Acción con un universo de 274.342 personas a impactar y un monto estimado de $142.871 millones; Antioquia (9,43%), Valle del Cauca (9,04%) y Atlántico (7,5%) son los que más participan en el total de la ayuda dada.



Por su parte, en Colombia Mayor, se han beneficiado casi 1,6 millones de personas con un total de $259.815 millones en abril. Por monto, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño significan el 10,4%, 8,5% y 5,9% del total, cada uno.



Respecto a la devolución del IVA, datos del DPS y DNP, arrojan que de un millón de hogares, 700.000 se benefician a través de Familias en Acción y 300.000 por Colombia Mayor, de este último, con corte al 8 de mayo, se había llegado a 213.351. Así, el total de recursos entregados rodea los $68.500 millones.



A través del programa Familias en Acción, Córdoba, Bolívar y Antioquia participaban con el 11,8%, 9,25% y 8,2%, respectivamente del monto y número de hogares beneficiados. Y con Colombia Mayor, Atlántico y Antioquia representan el 9,5% (cada una) y Norte de Santander participa con 9,4%.



En el programa Ingreso Solidario, con corte al 7 de mayo, datos del DNP arrojan que se han beneficiado 1,53 millones de hogares con un total de $246.204 millones. En la primera fase (bancarizados), Antioquia (12,8%), Bogotá D.C. (11,8%) y Valle del Cauca (9,5%) son a donde más han llegado las ayudas. En la segunda (no bancarizados) Bogotá, Valle y Antioquia son los que más pesan con 8,6%, 8,3% y 7,7%, cada uno.



De otro lado, vale mencionar que a raíz de la pandemia, y de la creación de Ingreso Solidario, el debate ha girado en torno a la unificación de los programas y transferencias para hacerlas más eficientes.



Al respecto Roberto Angulo, exdirector de Familias y Jóvenes en Acción, dijo que el Gobierno ya podría dar el paso de unificar los programas de transferencias monetarias que combine todos los canales ya existentes, ya que tendría las bases de datos para hacerlo. “Las razones: progresividad, eficiencia en la operación y mejor comunicación al enfocarse en un solo programa”, dijo.



Valerie Cifuentes M.