Apartamentos en renta subieron 2,2% en marzo

El Grupo Bolívar en alianza con la aseguradora El Libertador presentó la primera edición de El Libertador Rent Index (ELRI), un indicador que analiza el impacto de la pandemia en los precios de los arrendamientos para inmuebles residenciales y no residenciales en varias ciudades del país.



Según el index, en marzo, en el caso de los inmuebles residenciales se evidenció un crecimiento anual de 2,2% en Apartamentos y 1,9% en Casas.



El reporte señala que, si bien entre marzo y junio del año pasado el indicador experimentó contracciones por el inicio de la pandemia, “desde junio de 2020 mostró una aceleración en su crecimiento hasta enero de 2021, cuando nuevamente se observa una desaceleración en ambos segmentos, fruto de las nuevas restricciones para la contención de la pandemia”.



En el caso de los inmuebles no residenciales, el ELRI de marzo mostró una caída anual de 1,2% en locales y de 2,8% en oficinas, mientras que en bodegas la variación fue nula.



“Todos los segmentos se vieron muy impactados por la crisis de Covid, pero residencial es el que menos se ha visto afectado. Donde sí la situación luce muchísimo más crítica es en el caso de oficinas, los cánones de arrendamiento siguen cayendo, también en locales”, explicó el director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, Andrés Langebaek.



Para la elaboración del indicador, que se presentará cada mes en adelante, el Grupo Bolívar y El Libertador analizaron una muestra de más de 35.000 inmuebles con póliza activa de la aseguradora en 76 ciudades y municipios del país.



En el caso de los inmuebles residenciales solo se analizaron casas y apartamentos ubicados en estratos 4, 5 y 6, mientras que en el segmento no residencial no se tuvo en cuenta una restricción en este sentido para el análisis.



Frente a esto, Langebaek aclaró que “en los estratos 1, 2 y 3 la penetración de seguros de arrendamiento es muy baja, no son segmentos del mercado que estén acostumbrados al seguro de arrendamiento. En cambio, en los estratos 4, 5 y 6 es muy extendido”.