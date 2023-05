‘Apps’ de reparto, en vilo por la reforma laboral

Tras el radicado de la ponencia de la reforma laboral, se conocieron algunos de los puntos “claves” que impactarían al sector de las plataformas digitales en Colombia. Según el documento, los trabajadores de las apps de entrega o reparto “acordarán con las empresas gestoras su vinculación laboral mediante contrato de trabajo especial o alternativo, con todos los derechos y garantías previstos para los trabajadores dependientes”.



Además, el Gobierno, por medio del Ministerio del Trabajo, expedirá “la reglamentación del contrato especial o alternativo, en un término de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”.



Ante esto, José Daniel López, director de Alianza In, asociación que reúne a las plataformas digitales de Colombia, señaló que la discusión de la reforma laboral “empezó en reversa”. “División, afán, destrucción del trabajo y cero consensos. Un dato: de los nueve ponentes, cuatro se abstuvieron de firmarla. Y algunos firmantes dejaron reservas de fondo en varios temas. Ojalá el Gobierno cambie el chip y aprenda de errores pasados”, dijo.



Por último, el líder de Alianza In hizo un llamado a la Ministra del Trabajo para abrir un espacio al diálogo. “Hacemos un llamado a la moderación, a la responsabilidad y al diálogo. Insistimos con urgencia en reunirnos con la Mintrabajo, ya que no ha sido posible desde que se radicó el proyecto”, aseguró.



