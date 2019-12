Apuesta alta del comercio en estas semanas de más ventas

Centros comerciales, almacenes de cadena y zonas de comercio de las grandes ciudades del país están concentradas en mover sus cajas registradoras en la última semana de 2019.



Este diciembre ha sido particular porque al comienzo empezó lento por cuenta de las jornadas del paro nacional que alteró las estrategias habituales de los comerciantes para estas fechas.



Consultas de Portafolio a cadenas y empresas del sector dan cuenta de que hay optimismo y buenas perspectivas para el remate del 2019 en cuanto a ventas, aunque tienen claro que lo que no vendieron a finales de noviembre y comienzos del mes son ingresos que no se recuperan.



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, explica que para lo que resta del mes la expectativa es lograr ventas importantes y restablecer el dinamismo del sector después de los ceses.



“Recuperar lo perdido por el paro, es imposible. Un día en el que se deja de vender, se fue y no volverá, pero el incremento de ventas es el normal y la esperanza es que sea mejor”, comentó el dirigente gremial.



Un fenómeno que sí se ha presentado es que algunos comerciantes se anticiparon a hacer promociones y descuentos para atraer clientes, lo que seguramente se reflejará en utilidades menores a las de años anteriores.



Para incrementar los compradores, los comerciantes de la capital y de las diferentes ciudades hacen esfuerzos por anticipar la hora de apertura y prolongar la de cierre para ofrecer conveniencia. Igualmente, dice Cabal, Bogotá Despierta se replica en otras capitales y los comerciantes están comprometidos con créditos y promociones para impulsar la actividad comercial.



Un estudio de Fenalco con Credibanco mostró los bienes que más adquieren los colombianos en esta temporada, teniendo en cuenta los pagos electrónicos (ver gráfico). En el primer lugar está el vestido y el calzado y siguen los almacenes por departamento con supermercados. Esto, dice el análisis, está asociado a las compras de alimentos propios de las festividades.



Además, la encuesta anual del gremio sobre gastos durante la temporada arroja que 42% de los colombianos invertirá o ya ha invertido más de $600.000 en los regalos de Navidad.



Un 21% destinará entre $400.000 y $600.000, un 20% entre $200.000 y $400.000 y un 17% hasta $200.000. Bajo este panorama, 25% de los colombianos afirmó que gastará más que el año pasado; un 40% destinará el mismo presupuesto y un 35% invertirá menos.



Las ventas por internet también prometen para esta temporada de fin de año.

Andrés Fuentes, country manager, Colombia / regional manager, Latinoamérica (SSC) de PayU, especializada en pagos en línea, maneja previsiones significativas.



“Este diciembre está muy bueno, superior en 35% frente al mismo mes del 2018, tanto en número de transacciones como en el valor procesado”, explicó con un reporte hasta el 19 de diciembre.



Lo que se espera es que el comportamiento se mantenga y así termine el mes, aunque es posible que el ritmo baje después del 24 de este mes, comentó Fuentes.



En las expectativas de los empresarios el ánimo del consumidor es determinante. Al respecto, un estudio realizado por MediaCom revela que los colombianos son 37% más optimistas durante Navidad.