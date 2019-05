Aranceles a ropa y textiles, un proceso lleno de interrogantes

Archivo particular

El fundamento de la demanda es que el Congreso no tiene facultades para modificar los aranceles.

Pese a que la ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue sancionada el sábado pasado por el Presidente de la República, la entrada en vigor de los nuevos aranceles para importaciones de textiles y confecciones -que establece un impuesto de 37,9% a estos bienes cuando estén por debajo de 20 dólares por kilo- solo se haría efectiva cuando sea expedido un decreto reglamentario, lo cual tardaría unos 90 días.

Portafolio consultó a diversas fuentes del sector para conocer el rumbo que tomarán los artículos 274 y 275 del PND -sobre el incremento arancelario- para empezar a funcionar.

Por su parte, los gremios afectados manifestaron que demandarán al cierre de esta semana.



El borrador del decreto de los polémicos artículos, señala que “entrará en vigencia a partir de los noventa días comunes contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial”. Además, personas cercanas a la industria aseguraron que se fijó un plazo que va hasta el 10 de junio, en el que el Gobierno recibirá comentarios para decidir si los incluye o no en el documento final.



Lo anterior significa que la norma tendrá que surtir algunos pasos adicionales hasta entrar a regir, lo que podría tardar algunos meses. Eso sería resultado de la polémica desatada tras su aprobación en el Congreso y la respectiva sanción presidencial cumplida el sábado pasado.



LISTAS LAS DEMANDAS



Fenalco y Analdex confirmaron que a finales de esta semana demandarán los mencionados artículos ante la Corte Constitucional.



Aunque en un principio se manifestó la idea de hacer una demanda conjunta, finalmente cada agremiación tomará medidas por cuenta propia. Por el lado de la Federación Nacional de Comerciantes, la iniciativa estará a cargo del abogado Juan Manuel Charry, mientras que la Asociación Nacional de Comercio Exterior manifestó que tiene listo a su grupo de legistas para emprender acciones entre este viernes y el martes próximo.



“El fundamento de la demanda es que el Congreso no tiene facultades para modificar los aranceles por razones de política comercial”, aseguró Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, quien agregó que “es una facultad delegada en el Presidente de la República”.



En la misma línea, Javier Díaz, presidente de Analdex, aseguró que hacia finales de esta semana o comienzos de la próxima, estarán radicando la demanda de los artículos ante la Corte Constitucional. “Básicamente lo que estamos planteando es la inconstitucionalidad (de los artículos sobre los aranceles) con base en los artículos 150 y 189 de la Constitución nacional”, aseguró Díaz. “Lo que también estamos solicitando es que se haga una suspensión provisional de esos artículos hasta que no se defina la exequibilidad de ellos”, añadió.



LO QUE VIENE



El constitucionalista Juan Manuel Charry, quien estará al frente de la demanda interpuesta por Fenalco, reafirmó que el sustento de la medida que llevarán a cabo se basa en la regulación de las leyes marco, que solo le da autoridad al Legislativo para modificar los aranceles.



Charry afirmó que en los “procesos de inconstitucionalidad”, la Corte Constitucional admite la demanda y, en medio de ese acto de admisión, corre un traslado de diez días para que “intervenga cualquier ciudadano”. Paralelamente, “corren 30 días para que el Procurador General de la Nación rinda concepto sobre el tema ” y, una vez vencido ese término, el ponente tiene 30 días para hacer el proyecto de sentencia. Finalmente, tras registrar este proyecto de sentencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene 60 días para estudiarlo y adoptar la sentencia definitiva, con lo que el proceso tardaría hasta nueve meses.



SE PREPARA LA DEFENSA



Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines, manifestó que el gremio tiene listo un pool de abogados para defenderse “como leones” de las demandas preparadas por los sectores mencionados. “Vamos a defender la industria y el empleo nacional y las posibilidades de ser mejores generadores de empleo”, aseguró Criado.



“La ley, el Congreso, la Corte Constitucional y el Presidente, deben cuidar los empleos y el bienestar de los colombianos”, agregó. Respecto a las versiones que apuntan a un incremento en el precio de las prendas por los artículos del PND, Criado manifestó que es falso ya que “solo aplican a importaciones desde África y Asia”.



Diego Vargas Riaño

