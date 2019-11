Arranca el cobro de aranceles adicionales a las confecciones

Cinco demandas que cursan en la Corte Constitucional no serán impedimento para que esta semana, tras varios meses de aprobación, comiencen a regir los aranceles a textiles y confecciones, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).



La norma, que había sido reglamentada por los ministerios de Comercio y Hacienda, fue ratificada por el presidente Iván Duque a través del Decreto 1419 del 6 de agosto pasado, pero su entrada en vigencia se alargó por 89 días más.



Ahora que empieza noviembre, se completaron esos tres meses largos y entran a regir los aumentos de impuestos a las importaciones de textiles, según confirmaron fuentes oficiales y del sector privado. Así, los aranceles pasarán de 15% a 37,9% cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo. Además, si superan la cifra, tendrán que pagar un 10% adicional, más US$3 por kilo.



EN VIGENCIA



La particularidad de esta iniciativa es que fue incluida por los congresistas durante los debates del PND, aunque el Gobierno y algunos gremios se opusieron. De hecho, el mismo Ejecutivo demandó la norma, en cabeza del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.



Los efectos de la medida, según José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, incluyen un impacto directo en el bolsillo de las personas, ya que “esto significa un encarecimiento de un 25% en los precios en el vestuario, afectando a 47 millones de colombianos y beneficiando a una sola parte del sector”.



En tanto, Analdex cree que la norma le da un estímulo al mercado negro, ya que, según sus cálculos, se estaría ampliando el margen de rentabilidad del contrabandista, al darle una ventaja de cerca de 50% en precios al comercio ilegal.



Según Javier Díaz, presidente del gremio, “el decreto entra en vigencia hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie. No obstante, muchos de los importadores, viendo que la medida ya comenzaba a regir, pudieron anticipar las importaciones para la temporada de fin de año”.



Sin embargo, fue enfático en que: “Lo que entre a partir de esta semana llega con esos aranceles”.



Por su parte, Jorge Duque, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA), señaló que “es falso que las prendas van a subir de precio, porque de cada 300 importadas, solo 27 se encarecerían, y estas serían prendas de bajo costo, como camisetas a $3.000 o $5.000. Con esto, se frenan las importaciones de prendas baratas que llegan de países con los que no tenemos tratados comerciales, y ese 30% que impacta proyectamos que dejará de venir al país o se reducirá al máximo”.



Además, señaló que los efectos reales de la medida solo se sentirán hasta el segundo semestre del próximo año, teniendo en cuenta que el decreto que reglamentó el PND tuvo varios meses para entrar en vigencia. “El Gobierno logró que este año lo perdieran los confeccionistas y que las grandes superficies importaran de todo, con lo cual lograron un stock hasta junio del 2020. No obstante, una vez entre en vigencia, lograremos frenar la destrucción de empleos en el sector y se crearán otros 150.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2021”, añadió.



DEMANDAS, EN FIRME



El directivo concluyó diciendo que: “Ojalá la Corte Constitucional defienda el empleo nacional, por encima del comercio”.



La pelota está, ahora, en el campo del alto tribunal, que estudia cinco demandas contra los artículos 274 y 275 del PND que, en cualquier caso, se aplicarán mientras la corporación no se pronuncie.



En concepto de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “los artículos son inconvenientes por su inconstitucionalidad, ya que la ley dice que la imposición de aranceles está en cabeza del Presidente y eso se materializa por los decretos del Mincomercio”.



Además, anotó que: “La medida no nos gusta porque para este tipo de casos, creemos que si hay dudas desde el punto de vista de dumping comercial, hay mecanismos que se pueden tomar. Sean o no arancelarios, deben tener una evidencia y unos procedimientos que exige la ley. Lo mejor es volver al esquema anterior de analizar casos de eventuales de competencias desleales en el comercio internacional”.



En este frente coinciden Analdex y Fenalco, que interpusieron una de las demandas que estudia el alto tribunal desde mediados de este año. Ambos le piden declarar la inconstitucionalidad de ambos artículos, argumentando que la imposición de estos impuestos solo puede hacerlo el Jefe de Estado.



“Si bien es cierto que la ley cubre diversos asuntos y materias, no le faculta (...) incluir artículos que rompan el régimen de reparto de competencias”, concluyó Fenalco.