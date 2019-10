Arranca planta que aumentará la oferta de GLP

Desde el martes de la próxima semana los hogares y el comercio del país contarán con un volumen considerable adicional de GLP (gas propano) para su consumo.



La razón, Ecopetrol pondrá en operación la planta para la producción de este combustible, ubicada en el complejo petrolero de Cupiagua (Casanare), con la cual se buscará entregarle al país más de 6.000 barriles diarios, para atender cerca del 25% de la demanda.



Portafolio pudo establecer en detalle que la nueva infraestructura denominada ‘Unidad de Estabilización de Condensados’, será la encargada de refinar el GLP a partir del crudo que llegue al citado complejo desde los campos de Arauca, Meta y Casanare.



Para el montaje de esta infraestructura, Ecopetrol destinó una inversión cercana a los US$150 millones, la cual también tendrá la tarea de producir nuevos combustibles adicional del GLP, como el Gas Natural Liquado (GNL) y C5.



Así, Cupiagua se convierte en la esperanza del sector que comercializa el GLP, ya que los volúmenes que comenzará a producir ese campo desde el próximo martes ayudarán a disminuir el déficit de este combustible en el país.



“La idea es que esta planta produzca los volúmenes adicionales de GLP para reemplazar las importaciones, pero adicionalmente para generar unos mayores usos en otros sectores, además del residencial y comercial, como es el autogás o la generación eléctrica en zonas no interconectadas”, explicó Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana de GLP (Gasnova).



El proyecto de la ‘Unidad de Estabilización de Condensados’ fue contemplado en un estudio de abastecimiento contratado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y que desarrolló la firma Cosenit en el 2017.



En su contenido, se destaca que a través del proceso Ecopetrol ayudará a aumentar la oferta disponible de gas propano entre 4.000 y 7.000 barriles por día. Es decir, el incremento de la oferta para atender la demanda nacional sería de un 20% a 30%.



CUBIERTO DÉFICIT DE GLP



Así mismo, el presidente de Gasnova precisó que en la actualidad, el país consume cerca de 608 millones de kilogramos GLP, los cuales equivalen a más de 20.000 barriles día del citado combustible, y a los que se sumarían los más de 6.000 barriles día, para atender la demanda, la cual se calcula en cerca de 3,5 millones de consumidores.



“Es importante incrementar la oferta nacional y Ecopetrol es el llamado a hacerlo. Produce casi el 90% del gas propano en el país. Y tiene un potencial de crecimiento en el corto plazo”, reiteró Martínez Villegas.



Sin embargo, el dirigente gremial precisó que si bien es una excelente noticia para el sector la entrada en operación de la planta de GLP en Cupiagua, que se sumaría a la producción de la planta del campo Cusiana, con lo que se cubiría el 100% de la demanda con oferta nacional, esto solo sería por un espacio de 11 meses.



“Ecopetrol está pendiente de la otorgación de la licencia ambiental para el montaje de la planta de codilución de crudos pesados con GLP en el campo Cusiana, la cual estima la petrolera esté lista en septiembre del próximo año. Mientras esto sucede ambos campos generarán un excedente por sobreoferta del combustible, y el mercado nacional estará plenamente abastecido”, explicó Villegas Martínez.



Y reiteró que una vez el GLP producido por Cusiana ya no se destine al consumo de hogares y comercio, nuevamente se generará un déficit del 17% en la oferta nacional, no quedándole más camino al país que el de recurrir a las importaciones.



“Para cubrir el citado porcentaje en la oferta nacional, se comenzará a atender con importaciones por los puertos de Okianus y PlexaPort, ambos en el sector de Mamonal en Cartagena”, indicó Martínez Villegas.



Cabe recordar que este último complejo marítimo tiene una capacidad de almacenamiento de 2.000.000 de kilos, mientras que el primero es de 700.000 kilos. “Con las dos plantas se cubre desde septiembre del próximo año el abastecimiento del país”, subrayó el presidente de Gasnova.



SUMINISTRO POR REDES



El Plan Indicativo de Expansión de Cobertura en Gas Combustible de la Upme considera que el abastecimiento del GLP en los cascos urbanos se realizaría a través de redes que van desde centros de acopio hacia los hogares y comercio.



En el citado documento de la Upme, el abastecimiento de gas propano a través de acometidas sería la opción de menor tarifa para los usuarios que habitan aquellos municipios que en la actualidad están provistos por cilindros, además de los beneficios relacionados con una mayor facilidad de suministro.



Las acometidas en los cascos urbanos serían similares a las que se utilizan para el gas natural. Las proyecciones es que entre el 2019 y el 2044, poco más de 282 cabeceras municipales sean abastecidas de GLP a través de redes.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio