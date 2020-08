Arrancó en Bogotá ‘la nueva realidad’

Bogotá amaneció este jueves bajo un modelo de nueva realidad. A la media noche terminó el último turno de cuarentenas localizadas, lo que pone fin a una fase de confinamiento obligatorio para la capital del país.



Desde ahora, los habitantes de la ciudad tendrán nuevas reglas de normalidad en las que se busca dar un equilibrio entre la reactivación económica y la protección de la salud.



Para eso, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el decreto 193 del 26 de agosto de 2020, “por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19) en el periodo transitorio de nueva realidad” (ver decreto).

El decreto “imponen a todos los residentes de Bogotá D.C. un comportamiento de corresponsabilidad, autocuidado y de cultura ciudadana frente al acatamiento de las normas sanitarias y de bioseguridad, que permitan conservar las condiciones de salud pública en el distrito capital, en beneficio de toda la ciudadanía” y establece los turnos por actividades económicas, entre otras disposiciones.



De acuerdo con la instrucción de la Administración Distrital, Bogotá opera a partir de este jueves bajo un modelo de '4x4' para controlar el cupo epidemiológico. Es decir, cada actividad comercial tendrá unos días habilitados para abrir. Este horario tuvo cambios en el decreto final debido a la adición de un día para el comercio al detal, el cuál quedó así:



- De lunes a domingo: todos los establecimientos comerciales que vendan productos esenciales pueden abrir sin restricción horaria. Aquí se ubican los supermercados y las droguerías.



- De lunes a sábado: el sector de la construcción podrá operar durante estos seis

días. Su actividad está permitida después de las 10 de la mañana.



- De lunes a jueves: la manufactura y el comercio al por mayor podrán abrir cuatro días a la semana, comenzando la operación a las 10 de la mañana.



- De miércoles a domingo: podrán operar el comercio al por menor (no esencial) de 5 a.m. a 9 p.m.



- De jueves a domingo: podrán abrir los locales gastronómicos con servicios a la mesa entre 5 a.m. y 10 p.m. Además podrán funcionar las actividades sociales y culturales al aire libre durante el fin de semana.



- Todos los días, excepto miércoles y jueves: Todos los días, excepto miércoles y jueves: servicios y actividades que se adelanten en oficinas y empresas. Deben garantizar que un 50 % de su personal esté en teletrabajo.



Bajo esta nueva etapa todos los restaurantes de la ciudad podrán volver a abrir sus puertas, sin que superen el 25 % de su capacidad de ocupación, y solo podrán operar de jueves a domingo. Para eso la administración distrital se ha comprometido en habilitar espacios públicos y privados para su operación.



La reactivación de estos establecimientos podrá hacerse de dos formas: la primera bajo la modalidad de 'Bogotá a cielo abierto', utilizando calles, andenes y terrazas habilitadas para este fin, y la segunda usando sus espacios internos ubicando las mesas a dos metros de distancia.



Además, El Dorado reactivará su operación para 14 rutas nacionales habilitadas para esta primera fase. Estos destinos tienen baja afectación de covid-19 y sus aeropuertos ya cumplieron con toda la aplicación de protocolos de bioseguridad.



Leticia, Cartagena, San Andrés, Pasto, Villavicencio, Cali, Pereira, Rionegro, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta Montería, Barranquilla y Santa Marta están en este piloto.



En el tema de reapertura de colegios se definió que este tema debe ser decidido en un acuerdo mutuo entre profesores y los padres de familia. Y en todo caso debe ser articulado con el Ministerio de Educación.



Aplica para colegios públicos y privados.



- Las actividades educativas podrán hacerse los lunes, martes, viernes y sábados.

- Los horarios serán fijados por la Secretaría de Educación.

- Podrían comenzar a operar el próximo 12 de octubre.



- Se plantea adoptar estrategias de movilidad alternativa como 'Al Colegio en Bici'

- Se debe solicitar la reactivación a la Secretaría de Educación cumpliendo todos los protocolos.

-Los colegios podrán solicitar un proceso de semipresencialidad previa presentación de un plan de bioseguridad y autorización de la alcaldía.



También se permitirá hacer deporte al aire libre y desde el próximo 30 de agosto a las siete de la mañana estarán habilitados los parques metropolitanos y la ciclovía.



Tenga en cuenta que estos lugares tendrán controles de ingreso para controlar el aforo, que en todo caso no podrá superar el 35 %. Sin embargo podrá realizar deporte de forma individual. Por ahora la práctica grupal todavía no está habilitada.



Estarán habilitados los espacios abiertos, las zonas verdes y los senderos peatonales. Y seguirán restringidos los parques infantiles, los gimnasios al aire libre y las canchas deportivas.



En cuanto a reuniones familiares, la administración distrital recomienda evitar aglomeraciones en espacios cerrados. Si su vivienda tiene terraza o espacios abiertos podría hacerlas allí. Tenga en cuenta que los parques metropolitanos están habilitados y podrán utilizarse para este fin.



Finalmente TransMilenio seguirá funcionando y en la 'nueva realidad' pasará del 35 % de ocupación permitida al 50 %.