Artículo del PND le quitaría a la salud $200.000 millones anuales

La aprobación anoche del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en Cámara y Senado le dio vía libre a un punto que le ‘borraría’ a los entes territoriales unos $200.000 millones anuales.



Se trata del artículo 61, que cambia las reglas para el pago que hacen los operadores de juegos de suerte y azar, y sus aportes a las finanzas territoriales.



(Plan de Desarrollo quedó listo en el Congreso. Senado y Cámara le dieron luz verde).

Actualmente, los privados pagan a título de derecho de explotación el 12% sobre los ingresos brutos, pero ahora el monto será definido “sobre el valor registrado en el contador de entrada de las máquinas”.



Este ajuste cambia la base del cálculo con que los operadores cancelan sus giros al Estado, y llevaría a que los municipios y departamentos dejen de percibir unos $200.000 millones cada año, según una fuente conocedora del tema.



DEBATES AGITADOS



Este fue solo uno de los puntos avalados, tras más de 50 horas que se tomó la plenaria de la Cámara para darle el visto bueno al ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.



Durante ese tiempo, más de 100 representantes avalaron 333 artículos del proyecto de ley, muchos de los cuales quedaron tal y como venían en la ponencia de segundo debate, eliminaron otros 16 y a los demás les hicieron una ‘cirugía’.



Los artículos que levantaron mayor ampolla fueron cuatro puntos relacionados con pensiones, que lograron reabrirse y, posteriormente, aprobarse.



MINIREFORMA PENSIONAL



El principal tiene que ver con que los dineros ahorrados de las personas que no alcancen una pensión, pasen directamente a los Beps, si es que los cotizantes no piden expresamente que les devuelvan estos recursos en los seis meses siguientes a la notificación por parte del operador del fondo en el que estén las personas.



Asimismo, en el debate revivieron otros tres puntos pensionales: uno le permite al Minhacienda financiar las sanciones por mora del Fondo de Prestaciones del Magisterio vía títulos de tesorería; el segundo establece que las personas que ganen menos de un mínimo tengan que vincularse al Piso de Protección Social; y el tercero permitirá financiar deudas territoriales con recursos del Fonpet.



Horas antes de revivirlos, los representantes avalaron decenas de artículos nuevos y eliminaron otros tantos, sobre todo aquellos que generaron ruido en los pasillos del Capitolio.



ÚLTIMOS CAMBIOS



Algunos de los que recibieron una estocada final incluían dos de las cinco facultades extraordinarias que se le darán al presidente Iván Duque, y un artículo que buscaba que los alcaldes y gobernadores pudieran comprometer vigencias futuras en el último año de su administración.



Una vez aprobado en su totalidad el PND, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró: “Agradezco sus aportes para mejorar el proyecto y creo que ha salido un texto final inmensamente mejor de lo que entró. Estamos muy satisfechos”.



NUEVOS Y RATIFICADOS



- Se confirmaron los aranceles a las importaciones de textiles y confecciones de 37,9%, para aquellas cuyo valor sea igual o menor a los US$20 por kilo.



- Se reducirá el IVA para los combustibles líquidos.



- Se avaló el salvavidas para Electricaribe.



- La vivienda rural pasa a manos del Minvivienda.



- Se tendrá que pagar una tasa para realizar consultas previas.



- Eliminaron 2 facultades extra para Duque en materia del Sistema de Participaciones y de remezón de entidades.



- Parte de los recursos de la JEP serán para una sala particular de esa entidad.



- Eliminan la contribución del 5% para la gestión del catastro y la posibilidad de que gobernadores locales comprometan vigencias futuras en su último año de gestión.



- Se eliminó el artículo que permitía adjudicar baldíos de reservas fores- tales en casos especiales.