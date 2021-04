‘Cambios tributarios se deben concentrar en la equidad’

Después de 53 años el Grupo Empresaria Arturo Calle concreta sus marcas para las mujeres: Arturo Calle Woman y Signatura Donna.



En su línea Kids también habrá opción para niñas. Así, completa su oferta para la familia colombiana. Incluso, montará tiendas especializadas. Carlos Arturo Calle, gerente general, del Grupo explica la estrategia y pide equidad en el proyecto de reforma tributaria.



¿Cómo es la oferta para mujer de Arturo Calle?



Por 53 años siempre hemos tenido la marca Arturo Calle hombre. En los últimos años lanzamos Kids y Leather y Signatura hombre y Colore. Lo de ofrecer prendas femeninas se ha discutido hace muchos años porque lo han solicitado.



Dos semanas antes de que empezara la pandemia, el año pasado, ya habíamos abordado el tema, pero con el aislamiento creímos que era el momento con colecciones pequeñas. También sacamos la línea de niña, dentro de Kids para cubrir a la familia.



¿Cuándo la van a sacar?



La vamos a lanzar en mayo, el mes de las madres, como un homenaje. También lanzaremos Signatura Donna para el mercado femenino de lujo y de ropa hecha sobre medidas.



Arturo Calle Woman estará en corners de 61 tiendas de Arturo Calle de todo el país y en sus canales digitales, con 96 referencias de propuestas Casual, Business casual, Denim y Confort. Con el tiempo, esperamos abrir almacenes Arturo Calle Woman. Hay que conseguir los locales, esto tarda un tiempo y no queríamos aplazar este lanzamiento.



¿Qué motiva esta novedad en un momento complejo para el comercio?



La coyuntura para todas las empresas en Colombia y el mundo ha sido supremamente difícil y Arturo Calle no ha sido ajena. Sin embargo, vemos dos posibilidades: o nos quedamos quietos o seguimos adelante luchando por la nación, por la empresa y por el crecimiento. Creemos que la mejor respuesta a una situación como la actual es seguir adelante. La forma de mostrar el compromiso es lanzando colecciones para la familia colombiana.



¿Cuáles son las metas?



Esperamos que en el corto plazo, estas nuevas marcas aporten 25% a 30% de las ventas de Arturo Calle.



¿Y la producción?



Vamos a confeccionar en el país, en nuestras plantas propias. Debido a la situación actual, por las menores ventas, nuestra capacidad instalada va a ocuparse de esta producción para mujer.



¿Cómo ve la reforma tributaria?



Hay muchas propuestas del Gobierno, de la oposición, de independientes y creo que todavía no hemos llegado al punto en el que sepamos con claridad para dónde va esta reforma. Hay que avanzar más en el tema y se deben consolidar más los puntos para dar una opinión mucho más acertada.



¿Está de acuerdo en que los empresarios aporten más en la reforma?



En este momento los empresarios son lo que más han aportado en esta situación. Hemos mantenido los empleos, hemos trabajado y luchado por el país, creo que es una consideración que hay que hacer. No es que aportemos más, es que hemos venido aportando en estos momentos tan difíciles, manteniendo los empleos, incluso a costa de los ingresos de los empresarios.



Para nadie es desconocido los esfuerzos que han hecho las empresas del país para mantener a sus empleados y a sus familias. Hemos cumplido también con las cargas tributarias, entonces yo creo que el empresariado colombiano sí ha hecho un gran esfuerzo.



¿Es oportuna la reforma?



Hay que mirar que sea una reforma que fomente la equidad. Esto implica que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen paguen más.



¿Cómo les impacta las nuevas medidas arancelarias para las confecciones?

​

Importamos algunas materias primas de países como Perú, Brasil y algunas de Oriente. Pero en este momento la producción se centra en el mercado colombiano. Respecto a los aranceles, entiendo que van sobre producto terminado pero en nuestro caso es mínimo porque la producción es local.