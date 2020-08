Así administra el Banco de la República las reservas de oro del país

El Banco de la República explicó cómo administra el oro y otros activos en las reservas internacionales y los criterios que tiene en cuenta para este proceso, ante las noticias por las recientes ventas de oro, antes de que su precio lograra récords históricos.



Según el Emisor, conforme al mandato legal, el Banco de la República administra las reservas internacionales de la Nación con base en los criterios de liquidez, seguridad y retorno. En ejercicio de este mandato, el portafolio de reservas internacionales se determina considerando la relación entre el retorno esperado de los diferentes activos y su volatilidad.



Explicó que cuando las tasas de interés que se obtienen sobre las reservas internacionales son tan bajas, el portafolio tiene menos capacidad de absorber potenciales movimientos negativos en los precios de activos más volátiles. En este escenario resulta conveniente vender activos cuyo precio es muy volátil, como lo es el oro.



Según el Banco de la República, la política de administración de las reservas se basa en reglas y ajustes periódicos del portafolio, y es la que le ha permitido a la Nación obtener retornos importantes de sus reservas en un contexto internacional de reducciones de tasas de interés. El Banco también ha anunciado que estas condiciones excepcionales posiblemente no perdurarán.



Aclara, que en este proceso el Banco no asume posiciones especulativas en torno a precios de activos particulares, sino que construye un portafolio diversificado que cumpla con los criterios de manejo explicados antes.



De acuerdo con el Banco de la República, la participación del oro en las reservas internacionales es mínima. Con las ventas efectuadas entre mayo 27 y junio 26 de 2020 se redujo aún más, desde 1,40% del total a 0,45%. El precio promedio de venta fue US$ 1.727/onza.



Las ventas de oro se hacen a través de operaciones sobre el mostrador con contrapartes internacionales del mercado de metales con calificación crediticia mínima A-, tomando la mejor cotización.