Así aumentaron las fortunas de los multimillonarios en la pandemia

Los multimillonarios siempre han estado en una órbita diferente al resto de nosotros. Mientras gran parte del mundo tuvo que lidiar con el aumento del desempleo y un menor crecimiento, el 0,001% de la población se benefició de una creación de riqueza sin precedentes.



Las 500 personas más ricas del mundo agregaron US$1,8 billones a su patrimonio neto combinado este año y ahora tienen una valoración de US$7,6 billones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.



Equivalente a un aumento de 31%, es la mayor ganancia anual en los ocho años de historia del índice y un repunte de US$3 billones desde el punto más bajo del mercado en marzo.



Las ganancias se vieron reflejadas desproporcionadamente en la cima, donde cinco personas ahora cuentan con fortunas que superan los US$100.000 millones y otras 20 poseen al menos US$50.000 millones.



Jeff Bezos, el fundador de Amazon.com Inc., sigue siendo la persona más rica del mundo gracias al creciente entusiasmo por el comercio minorista en línea durante los cierres por la pandemia de coronavirus.



Elon Musk tuvo las mayores ganancias, posiblemente en el lapso más rápido de creación de riqueza de la historia, subiendo al segundo puesto después de que el valor de Tesla Inc. se disparara.



Combinados, los dos ganaron aproximadamente US$217.000 millones en 12 meses, suficiente para enviar cheques de US$2.000 a más de 100 millones de estadounidenses.



El inmigrante chino Eric Yuan alcanzó la fama con su tecnología de videoconferencia, Zoom Video Communications Inc.



Los cierres de gimnasios obligaron a deportistas a buscar alternativas en el hogar, lo que impulso a Peloton Interactive Inc. y convirtió a su director ejecutivo, John Foley, en un multimillonario.



Mercados exuberantes y una avalancha de ofertas públicas sobrealimentaron la creación de riqueza en China, donde la aparición inicial del covid provocó esfuerzos de contención más exitosos que la mayoría.



Los miembros chinos del índice agregaron US$569.000 millones a sus fortunas, más que cualquier otro país aparte de EE.UU.



Zhong Shanshan, un magnate de las botellas de agua de bajo perfil, se convirtió en la persona más rica de Asia después de que las ofertas iniciales de dos de sus compañías ayudaran a aumentar su patrimonio neto en US$70.900 millones.



Reemplazo a Mukesh Ambani, quien ha comenzado a transformar su conglomerado en un coloso del comercio electrónico y la tecnología.



No todos los multimillonarios de la región prosperaron. Jack Ma comenzó el año como la persona más rica de China, una posición que estaba a punto de consolidar con las crecientes ventas de su gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd. y la inminente cotización de Ant Group Co.



Luego, suspendieron la OPI de Ant poco después de la crítica de Ma a los reguladores chinos, y su patrimonio neto cayó, junto con algunos de los otros titanes tecnológicos del país.



Las crisis de este año también resaltaron el papel que el capital multimillonario y las empresas que controlan pueden desempeñar cuando la respuesta del Gobierno se queda corta. Ya sea con donaciones de equipo de protección personal, financiando investigaciones médicas y causas de justicia social o abogando por vacunas, los millonarios desempeñaron un papel en la respuesta a los infortunios del año.



Bloomberg