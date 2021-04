TransMilenio tendrá cierre anticipado de la operación

Archivo particular

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el cierre anticipado de la operación de TransMilenio. Según Indicó, el servicio de transporte se suspenderá desde las 5:00 p.m., por lo que pidió a la ciudadanía iniciar el regreso a casa desde las 2:00 p.m.



A esta hora, se registran bloqueos intermitentes en estaciones de TransMilenio y rutas alimentadoras . Desde las 5 a.m., TransMilenio informó sobre algunas afectaciones en el servicio.



Siga minuto a minuto el desarrollo de las movilizaciones.





(1:49 p.m.) Reporte #10 de TransMilenio

(12:50 p.m.) La Alcaldesa Claudia López pidió regresar a casa a partir de las 2:00 p.m. y anunció que el sistema TransMilenio cerrará desde las 5:00 p.m.

Quiero pedirle a los ciudadanos que por su cuidado y salud, empiecen a regresar a sus casas el día de hoy, a partir de las 2:00 P.M. Les ruego no esperar hasta el final de la tarde para regresar, el sistema @TransMilenio cerrará desde las 5:00 P.M. Retornen con tranquilidad. pic.twitter.com/K9sLYRd7pk — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 28, 2021

(11:16 a.m.) Reporte #8 con corte de las 11:15 a.m.



(10:20 a.m.) Reporte de servicio con corte 10:20 a.m. Miércoles 28 de abril 2021

Reporte de servicio con corte 10:20 a.m. Miércoles 28 de abril 2021 pic.twitter.com/MlNPK1zfBc — TransMilenio (@TransMilenio) April 28, 2021

(10:07 a.m.) Por manifestaciones en 1 de mayo con carrera 10 TransMilenio deja de operar las estaciones de Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín-UAN, Av. 1ro de Mayo, Country Sur y Portal 20 de Julio.

#TMahora (10:07 a.m.)



Por manifestaciones en 1 de mayo con carrera 10, al momento realizamos retornos operativos en estación Bicentenario y dejamos de operar:



📍Bicentenario

📍San Bernardo

📍Policarpa

📍Ciudad Jardín-UAN

📍Av. 1ro de Mayo

📍Country Sur

📍Portal 20 de Julio pic.twitter.com/Ps91uJjAZR — TransMilenio (@TransMilenio) April 28, 2021

(9:30 a.m.) Reporte de operación en TransMilenio con corte 9:30 a.m.

Reporte de operación en TransMilenio con corte 9:30 AM pic.twitter.com/Jnhx4VtMtO — TransMilenio (@TransMilenio) April 28, 2021

(9:22 a.m.) Por manifestaciones ajenas a la operación sobre la Troncal Calle 26 se dejan de atender: Portal ElDorado, Modelia, Normandía, Avenida Rojas, El Tiempo-Maloka, Salitre-El Greco, CAN, Gobernación, Quinta Paredes, Recinto Ferial, Ciudad Universitaria.

(8:55 p.m.) Se mantiene cerrado el Portal 80 y las estaciones de TransMilenio de Quirigua, Carrera 90. Además se anuncia el cierre de la Carrera 90, Av. Cali, Granja, Cra. 77, Minuto de Dios, Boyacá, Ferias, Av. 68, Carrera 53, Carrera 47 y Escuela Militar.

#TMahora (8:40 p.m.)



Se mantienen cerradas:



📍Portal 80

📍Quirigua

📍Carrera 90



Se cierran en este momento:



📍Carrera 90

📍Av. Cali

📍Granja Cra. 77

📍Minuto de Dios

📍Boyacá

📍Ferias

📍Av. 68

📍Carrera 53

📍Carrera 47

📍Escuela Militar pic.twitter.com/5KkU57RDN7 — TransMilenio (@TransMilenio) April 28, 2021

(8:50) Se suspenden operaciones en Portal Américas y en las estaciones Biblioteca Tintal y Patio Bonito.



(8:45 a.m.) Autoridades reportan manifestación en la calle 26 con carrera 33 frente a la Universidad Nacional, sentido Oriente- Occidente. Se genera afectación de la calzada.



(8:05 a.m.) Se presenta alta congestión vehicular en el corredor de la Avenida Ciudad de Cali con transversal 91 sentido Norte-Sur, por bloqueos presentados por habitantes del sector. Autoridades realizan acompañamiento.



(7:13 a.m.) TransMilenio informa que a esta hora se encuentran cerrados el Portal Usme y las estaciones Molinos, Socorro y Consuelo, en el sur de Bogotá.

(6:07 a.m.) Se cancela la alimentación en Portal Usme y estación Molinos. Además hay cierres a la altura de la estación Socorro.



(5:41 a.m.) TransMilenio informó que las estaciones de Campiña, Tv. 91 y 21 Ángeles, de la Troncal Suba, no operan por manifestaciones, así las rutas alimentadoras al Portal Suba.