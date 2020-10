Así están las cábalas de cara al Nobel de Economía 2020

Este lunes se hará la entrega en Suecia del último de los premios Nobel 2020, el de economía, un galardón que este año toma incluso una mayor importancia en medio de la crisis actual por la pandemia del coronavirus, que será la más pronunciada desde la Gran Depresión de 1930.



(Lea: Premio Nobel de la Paz para el Programa Mundial de Alimentos)



Ante esto, a pesar de la gran dificultad de prever el posible triunfador, pues no hay unos candidatos definidos como sí ocurre en otros premios de este tipo, muchos ya están haciendo sus cábalas para tratar de anticipar quién o quiénes serán los ganadores de los considerados los ‘Oscars’ de la economía internacional.



(Lea: Premio Nobel de Medicina para los descubridores de la hepatitis C)

En esta tarea, una de las previsiones más seguidas es la que hace la firma Clarivate, que publicó recientemente sus apuestas para conseguir la medalla. En el listado, la firma proveedora de información de mercado apunta a varios académicos que, por su nivel de publicaciones y de veces que se han citado sus estudios, son académicos de “clase Nobel”.



(Lea: ¿Quién es la poeta estadounidense ganadora del Nobel de Literatura?)



La primera opción de Clarivate es la profesora de Harvard Claudia Goldin, “por sus contribuciones a la economía laboral, especialmente su análisis de las mujeres y la brecha salarial de género”, campo en el que es pionera.



De otro lado, apunta a un premio compartido entre los profesores David A. Dickey, Wayne A. Fuller y Pierre Perron, quienes podrían alzarse con el galardón por sus “pruebas estadísticas de una raíz unitaria en el análisis de series de tiempo” o “el análisis estadístico de series de tiempo no estacionarias”.



Por último, la que era una filial de Thomsom Reuters resalta los trabajos de los estadounidenses Steven T. Berry, James A. Levinsohn y Ariel Pakes, por su “modelo (BLP) de coeficientes aleatorios para estimar la demanda”, claves para el estudio de la curva de esta.



Clarivate es uno de los pronósticos más referenciados porque ha logrado acertar más de 50 veces entre las distintas categorías. Pero no es el único que se ha lanzado a hacer sus apuestas para el Nobel de Economía de 2020.



De hecho, en un artículo publicado por Bloomberg, también plantearon cinco economistas reconocidos que, por sus trabajos, son merecedores del premio.



Casualmente, uno de ellos es Claudia Goldin, también favorita para Clarivate, de quien destaca sus artículos sobre inequidad, la importancia de la educación para reducirla, así como los análisis del rol de la mujer en la economía, un tema que no podría estar más en la agenda.



Otra de las apuestas de Bloomberg es galardonar a los representantes de la Nueva economía keynesiana, la cual es ampliamente citada en la actualidad para defender la necesidad de incrementar el gasto público para impulsar una mayor reactivación económica.



También plantea varios otros nombres en la carrera por alzarse con el premio, entre los que están el conocido Daron Acemoglu, escritor del libro ‘Por qué fracasan los países’, a los que se sumaría el economista de Stanford, Paul Milgrom, y su homólogo de la Universidad de California en Berkeley, David Card.



Otra opción más podría ser la que plantea José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República y ahora de nuevo profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, quien al ser preguntado sobre sus apuestas, indica que “si me preguntas quién sería mi candidato, es Dani Rodrik. Es turco, profesor de Harvard, a mi juicio hoy en día se puede considerar como el mejor economista sobre temas de desarrollo”.



Además de los nombres concretos que se utilizan en las apuestas más compartidas, hay otros aspectos que arrojan las cábalas sobre los premios. Una de ellas es la que prevé que el Nobel de Economía 2020 irá a parar a un académico de una universidad ‘top’, por lo que de cumplirse esta tendencia, tanto Goldin como el grupo conformado por Berry, Levinsohn y Pakes tendría altas probabilidades de alzarse con el reconocimiento sueco.



De igual forma, otras casas de apuestas que cubren la premiación a nivel internacional dan una mayor probabilidad a que el ganador sea de nacionalidad estadounidense, algo que se explica también por la tradición del premio, pues hasta hoy lo han logrado 48 personas de ese país, por 9 de Reino Unido, 4 de Francia o 3 de Canadá.

Cabe mencionar que tan solo dos mujeres, Esther Duflo en 2019 y Elinor Ostrom en 2009, han logrado el Premio Nobel de Economía.



A diferencia del resto de galardones que se entregan en los Premios Nobel, la categoría de ciencias económicas no fue creado por Alfred Nobel, sino que desde 1969 se empezó a entregar por iniciativa del banco central de Suecia, aunque sí lo administra la Fundación Nobel y lo otorga la Academia Real de Ciencias.