Así funciona el cobro por parqueo en Bogotá

Con el objetivo de ordenar el espacio público e incentivar el uso del transporte masivo, la Secretaría de Movilidad Distrital lanzó este martes el programa piloto de las zonas de parqueo pago en Bogotá.



Esta iniciativa permite a los conductores poder estacionarse en determinado punto de la vía a cambio de un cobro por tiempo determinado.



Con los primeros 1.000 cupos, inicialmente estas zonas estarán ubicadas en el sector de Chicó Norte, en la localidad de Chapinero, entre las calles 76 y 94; y entre la Autopista Norte y la carrera 11. Paulatinamente se incorporarán nuevas zonas en diferentes puntos de la capital con el fin de lograr los 13 mil cupos de estacionamiento al concluir el 2022.



Estas zonas serán operadas por la Terminal de Transporte de Bogotá, que actualmente brinda soluciones de movilidad para Bogotá a través de la administración eficiente de 28 parqueaderos en la capital.



Para reconocerlas, las zonas de parqueo pago estarán demarcadas con recuadros blancos en el suelo y además tendrán una señalización informativa mostrando los horarios y tarifas del servicio.



Sobre esto último, el horario está comprendido, al menos inicialmente, de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., mientras que los sábados tendrá un horario corrido entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Fuera de ese horario y tanto los domingos como los días festivos, las zonas no generarán cobro alguno y los ciudadanos podrán estacionarse sin consecuencias extras.



Ahora bien, hablando del cobro, es importante resaltar que este se realiza por fracciones de 30 minutos y de manera anticipada. La tarifa varía de acuerdo con el tiempo de permanencia y el tipo de vehículo.



Los automóviles pagarán una tarifa de $3 mil por fracción si su estadía no supera las 2 horas, que en caso de hacer, pagará $4.600 por fracción de 30 minutos. Para las motos la tarifa es de $2.100 por fracción de media hora si no supera las 2 horas. Si lo hace, la tarifa será de $3.200 por fracción de media hora.



El pago se podrá hacer a través de la app Zona de Parqueo Pago que el usuario deberá descargar en el celular, o directamente en efectivo con el facilitador, debidamente identificado, que esté a cargo de los cupos de estacionamiento.



Al tratarse de un plan piloto de pedagogía, por las próximas dos semanas el cobro no estará disponible.



Los recursos recaudados serán destinados al Fondo de Estabilización de Tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, así como al mantenimiento de la malla vial en las zonas donde opere el proyecto y a la implementación de nuevas Zonas de Parqueo Pago.



