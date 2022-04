Así lo pueden estafar con seguros que no existen, falsos o adulterados

Cada vez son más frecuentes las modalidades de estafa con seguros. Usualmente, si usted solicita un crédito a una entidad no vigilada por las autoridades del mercado y le piden la compra de un seguro para hacer el desembolso del dinero, revise bien las garantías del préstamo.



(Lea: Estas serían las consecuencias de no declarar criptomonedas en el país).

En muchos de estos casos, al comprar el seguro ninguna aseguradora lo hace efectivo y el prestamista le pide consignar el valor de la supuesta póliza en una cuenta bancaria. Esto sería una estafa.

Sin embargo, no es la única modalidad. Ahora ciertas empresas no autorizadas están ofreciendo servicios de afiliación al sistema de seguridad social (Salud, ARL o pensiones), quedándose con los recursos de los miles de incautos.



En estos casos, la afiliación nunca se hace efectiva, quedan mal clasificados en sus riesgos o por periodos menores a los estipulados en el contrato. Por eso, cuando se presenta una enfermedad o accidente laboral, no hay ningún responsable.

La alerta sobre las estafas la hizo la industria aseguradora ante el aumento de fraudes que se vienen presentando con supuestas pólizas. Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, le dijo a EL TIEMPO que solo en el segundo semestre del año pasado se detectaron cerca de 10.000 casos de fraudes por valor de 67.950 millones de pesos de los cuales se pagó el 8 por ciento.



También, puntualizó que el 80% de los casos de fraude detectados en ese periodo del 2021 se concentró en las pólizas del Soat y los Riesgos Laborales (ARL). "El ramo más afectado fue el de Soat, con 5.622 eventos, seguido por Riesgos Laborales (2.318), Salud (541) y Automóviles (533)", precisó el directivo.



(Además: Préstamos en línea: ¿cómo saber si son legales y confiables?).

A su vez, otra de las modalidades utilizar por delincuentes fue a través de la falsa promesa de un empleo para el que el aspirante tenía, como prerrequisito, realizar un pago para adquirir una supuesta póliza o un curso.

En el caso del Soat, Fasecolda advierte que terceros de mala fe suplantan a los agentes de seguros con el fin de expedir pólizas falsas ofreciendo descuentos que van desde un 30% hasta más del 50% sobre el valor de la prima total de la póliza. Esto indica que le venderán un producto falso o adulterado.



Gómez Martínez también dijo que los estafadores, además, están suplantando a las compañías de seguros y al personal del Fasecolda, ofreciendo la venta vehículos a través de páginas web con los logos de las aseguradoras. El funcionario invitó a las personas a no creer en esos espejismos, pues ese no es el negocio de las compañías.

“El fraude es un delito y las compañías de seguros usan cada vez herramientas más sofisticadas como la inteligencia artificial para poder combatir y controlar este flagelo. Esta es apenas una muestra de la múltiple creatividad a la que se ve expuesta la industria y, por lo tanto, se hace necesario evolucionar en dichas herramientas de detección y hacer un monitoreo constante de las nuevas tipologías”, precisó el vocero gremial.



Ante las constantes alertas por fraude, Fasecolda reportó una serie de recomendaciones para que las personas puedan detectar con facilidad cuando están ante el accionar de delincuentes. Entre ellas:

CRÉDITOS FALSOS

Créditos Archivo particular

1. Desconfíe de ofertas de créditos a personas reportadas en centrales de riesgo



2. Desconfíe de ofertas de créditos a bajas tasas de interés.



3. Desconfíe de ofertas de crédito que le exijan consignar dineros en cuentas de ahorros asociadas a personas naturales.



4. Evite realizar pagos adelantados



5. Desconfíe de páginas web que incluyen el nombre de las compañías de seguros, como por ejemplo www.cooperativasolidaria.com;www.segurosallianza.com www.allianzinversiones.com www.metlifeinversiones.com www.skandia-valores-sa.com.



6. No comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea, acuda directamente a una sucursal.



7. Identifique errores de ortografía.



8. Verifique la información directamente con las compañías de seguros, ya sea a través de su página web o líneas telefónica oficiales.



(Siga leyendo: Falta de privacidad y fraude, riesgos de monedas digitales).

FALSAS OFERTAS DE EMPLEO

Empleo Archivo particular

1. Consulte siempre las ofertas laborales en la página oficial de la entidad o a través de portales de empleo reconocidos.



2. No comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea.



3. Desconfíe de ofertas laborales que exigen como prerrequisito realizar pagos para adquisición de pólizas o cursos.



4. Verifique directamente con la compañía de seguros sobre las pólizas que debe adquirir.



5. Desconfíe de ofertas que soliciten consignar dineros en cuentas de ahorros asociadas a personas naturales.





SOAT BARATOS

Soat iStock

1. Desconfíe de ofertas de pólizas de SOAT con descuentos altos sobre el valor de la prima.



2. No comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea.



3. No adquiera pólizas de seguros cuando le soliciten consignar a cuentas de ahorros de personas naturales.



(Siga leyendo: Beneficios autorizados para viajeros afectados por incidente de Latam).



4. Verifique directamente con la compañía de seguros, a través de un intermediario autorizado por la aseguradora para expedir las pólizas de SOAT.



5. Consulte la idoneidad de los intermediarios de seguros (personas naturales y/o jurídicas) para comercializar seguros a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros.

VENTAS DE VEHÍCULOS

Mauricio Romero / Portafolio.co

1. Desconfíe de personas que le ofrezcan un vehículo más económico de lo normal. De eso tan bueno no dan tanto.



2. Verifique la información directamente con las compañías de seguros, ya sea a través de su página web o líneas telefónica oficial, nunca tome está información de páginas diferentes a las oficiales.



3. Desconfíe cuando soliciten consignar dinero a cuentas de ahorros de personas naturales.



4. Valide la información del vehículo en venta, a través de portales como el RUNT



5. Consulte la idoneidad de los intermediarios de seguros (personas naturales y/o jurídicas) para comercializar seguros a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros. www.sucis.com 6. De ser posible, solicite una cita para conocer el vehículo y el estado de este.

PORTAFOLIO

Con información de EL TIEMPO*