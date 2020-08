Sigue la reactivación económica en Bogotá: Así operará el modelo '4x4'

La alcadesa de Bogotá Claudia López explicó el modelo de Nueva Realidad que operará en la ciudad desde el mes de septiembre hasta diciembre, en la cual se le dará especial atención a la socialización de los habitantes de la capital, con el fin de cuidar su salud mental.



Lea: (Personas que sufrieron de coronavirus podrían volver a infectarse)

López explicó que este modelo de “cuatro por cuatro” fue resultado de un estudio entre expertos de la salud, epidemiólogos y economistas, entre otros. La alcaldesa anunció que unas actividades se realizarán de lunes a jueves y otras de jueves a domingo, a partir de septiembre.



Lea: (En septiembre empieza a regir en el país el aislamiento selectivo)



De lunes a jueves podrán operar construcción, manufactura y comercio al por mayor. Mientras que de jueves a domingo se llevarán a cabo las actividades con mayor interacción entre personas como comercio al detal, peluquerías, papelerías, restaurantes, entre otros, sin límite de horario.



Lea: (Vacuna experimental contra el coronavirus será probada en colombianos)



La alcaldesa afirmó que se abrirán también parques, ciclovías y senderos, entre otros.

De la misma manera, podrán comenzar a operar los colegios y universidades con estrictos protocolos de seguridad, mientras que las oficinas y colegios podrán operar de lunes a viernes excepto los jueves.



LAS MEDIDAS PARA CADA ACTIVIDAD



Los colegios y universidades podrán operar siempre y cuando se pongan de acuerdo los padres y profesores, hasta con un máximo del 20% de los estudiantes, y las instalaciones con un máximo de 35% de funcionamiento.



Los restaurantes tendrán que ubicar sus mesas a 2 metros de distancia una de otra, con un máximo de 25% de aforo interno y se habilitarán calles, andenes y plazoletas para que puedan operar. Hay que recordar que estos podrán operar de manera ilimitada de jueves a domingo. No habrá restricción a la venta de licor pero la alcaldesa pidió conciencia para ingerir licor con el fin de mantener el autocuidado.



Los hoteles podrán operar con un aforo máximo de 30% en las zonas comunes.



El aeropuerto El Dorado también comenzará a funcionar con 14 rutas nacionales, lo que significa el 12% de su capacidad de antes de la pandemia. López aseguró que esta terminal es el corazón de la conectividad del país.



De la misma manera se podrán realizar deportes individuales como atletismo, ciclismo y entrenamientos colectivos profesionales.



Los gimnasios podrán operar a cielo abierto, lo mismo que los autocines, autocultos y autoteatro.



Las escuelas de formación artística también podrán abrir con un aforo máximo de 30%. Así mísmo habrá pilotos de actividades en Bogotá, las cuales propondrán las agremiaciones, después de las 7 de la noche todos los días.



En cuanto a los sectores que ya venían operando, los esenciales no tendrán restricción de horario, la construcción de lunes a sábado después de las 10 de la mañana, las oficinas y servicios profesionales todos los días excepto los jueves, manufacturas y comercio al por mayor de lunes a jueves después de las 10 de la mañana.



Debido a que habrá más gente con necesidad de transporte público, Transmilenio ya no operará al 35% sino al 50% de su capacidad.



Entre las actividades que todavía no podrán operar están los casinos, teatros, cines, parques temáticos, grandes espectáculos, bares, discotecas, piscinas e iglesias. A menos que se proponga realizarlas al aire libre.



López aseguró que se mantiene el pico y cédula para ingresar a centros comerciales, supermercados y notarias. Además, cada 15 días se hará evaluación y una vez al mes se definirá si hay que tomar nuevas medidas en el sentido de relajar o apretar las medidas.