Así puede beneficiarse el trabajador informal afectado por la pandemia

Según el DANE el 47,6 por ciento de los trabajadores en Colombia laboran en condiciones de informalidad, casi la mitad de la población, lo que significa que solo el 50 por ciento de los empresarios del país tuvieron la posibilidad de solicitar los auxilios ofrecidos por el Gobierno Nacional durante la pandemia, gracias a su condición de formalidad. ¿Pero qué pasa con la otra mitad?, ¿Cómo subsisten los negocios informales?



Cabe resaltar que muchos de ellos cambiaron la forma de hacer negocios, pero, sin ninguna duda, están siendo afectados porque no pudieron acceder a los beneficios especiales para empresarios a causa de su informalidad.



“Si estos pequeños negocios hubiesen optado por mantener su negocio en regla, es posible que los efectos de la COVID-19 no les hubiera pegado tan fuerte, ya que contarían con el respaldo institucional del estado y la banca colombiana”, resalta Juan Suárez, CEO de Q·enta.



Hace poco tiempo, en la Ley de Financiamiento, se abrió la posibilidad de simplificar la formalización de los negocios desde el punto de vista tributario, que es una de las razones por las cuales la gente no quiere regularizar su empresa. Esta posibilidad se llama Régimen Simple de Tributación, el cual tiene como objetivo impulsar la formalidad, reduciendo las cargas tributarias para las personas naturales y jurídicas residentes en Colombia, con beneficios como el recaudo de hasta 6 impuestos en un solo pago.



¿Por qué ayudaría el Régimen Simple a superar la crisis de los pequeños y medianos negocios?



Cada gobierno departamental y municipal puede establecer programas especiales para reactivar la economía, haciendo énfasis en las empresas formales. Un claro ejemplo de esto es “El Plan Marshall” que está planteando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el cual pretende que quienes adopten voluntariamente el Régimen Simple de Tributación (RST), tendrán la posibilidad de que el distrito asuma “un porcentaje del costo de registro y renovación de la matrícula mercantil para los empresarios que se formalicen a partir del 2021, y hasta el 2026” según la mandataria.



Esta es una buena opción para que miles de trabajadores aprovechen este momento, y no sigan postergando el acceso a la formalidad para disfrutar de todas las ventajas que esta conlleva. Frente a estas nuevas posibilidades. Juan Suárez afirma que “Si bien los beneficios son claros y el Régimen Simple ayuda a facilitar el cumplimiento de impuestos, también implica un cambio tecnológico, ya que se requiere de facturación electrónica. En Q·enta nos dimos cuenta de esto, y nos enfocamos en crear soluciones móviles que les permita a los pequeños empresarios convertirse en formales de manera sencilla”.



Teniendo en cuenta lo anterior nace Q·enta Simple, una plataforma móvil práctica a la que puede acceder cualquier persona que quiera dar el primer paso en la formalización de su negocio gracias al Régimen Simple de Tributación.



Con esta App se puede conocer la información resumida del impuesto simple, crear productos y servicios para vender, facturar electrónicamente, registrar todas las transacciones para que automáticamente conozcan el anticipo bimestral del impuesto a pagar, además de generar el reporte simple en el formato 2593 de la DIAN con el fin de dar el paso para que estos negocios inicien el tránsito a la formalidad y puedan ser más sólidos en crisis como esta.