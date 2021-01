Así puede crear su empresa a través de internet

Para todos aquellos emprendedores, interesados en crear empresa, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) habilitó una serie de canales virtuales y presenciales para asesorarlos y guiarlos en este proceso.



Este servicio se presta en el chat contact center # 383 y a través de la asesoría virtual en la página web de la entidad, entrando por la opción ‘Quiero crear empresa’.



La entidad cuenta con asesorías virtuales de 8 a. m. a 4 p. m. para guiar a los empresarios ante cualquier inquietud. Se debe solicitar con por lo menos 15 minutos de antelación y un consultor lo atenderá.



La siguiente es una guía sobre cómo crear una empresa por internet:



Si se trata de una SAS

Antes de iniciar el proceso de creación de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), es necesario contar con una firma digital, que también puede solicitar en el sitio web de la Cámara. Esta tiene una vigencia de 15 días hábiles.



Verifique que el nombre que va a usar no se encuentre inscrito a nivel nacional. Esto lo puede hacer en la opción de “homonimia”. Luego, seleccione los códigos correspondientes a la actividad económica que desea desarrollar y solicite el pre- RUT en la página de la Dian.



Con esos documentos, ingrese de nuevo a la página de la Cámara al botón de trámites y consultas, constitución virtual de SAS, y seleccione el municipio donde está domiciliado. Si está en Bogotá será direccionado a la página de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), para seguir con el proceso.



Diligencie la información solicitada para la generación de los estatutos y del formulario de matrícula (Rues). Luego, revise la información y firme el documento de constitución de su empresa.



Tenga en cuenta que la información del Rues y el pre-RUT deben coincidir. Verifique su tarifa. El sistema se la liquidará de acuerdo con sus activos. Por último, pague el valor del registro.



Persona natural

Para crear empresa como persona natural debe tener el RUT; si no lo tiene, puede solicitarlo virtualmente en la página web de la Dian. Luego, ingrese al sitio web de la Cámara, a trámites y consultas, matrícula de personal natural. Seleccione el lugar de domicilio.



Como en el caso de la SAS, si está en Bogotá, la página lo redireccionará al sitio web de la VUE. Diligencie cada campo del formulario de matrícula Rues. Verifique su tarifa, la cual será liquidada según sus activos. Cancele el valor y en minutos quedará inscrito.



Persona jurídica

Para crea una empresa como persona jurídica, debe contar con documento de identificación del representante legal y sus accionistas o socios, y verificar que el nombre que va a usar no se encuentre inscrito a nivel nacional consultando la homonimia en el botón de trámites y consultas.



Luego, escoja el tipo societario que desea crear y seleccione las actividades económicas que va a desarrollar (máximo cuatro) a través de los códigos Ciiu.



Envíe los estatutos de la sociedad para ser revisados y adjunte copia o información del documento de identidad del representante legal y de todos los accionistas o socios. Diligencie el formulario de matrícula Rues, descárguelo y fírmelo. Si requiere acompañamiento en el proceso, puede apoyarse con los asesores virtuales.



Diligencie el formato de solicitud de inscripción de libros de socios o accionistas y de actas de asambleas o de actas de juntas. Si es menor de 36 años, puede acceder a los beneficios de la Ley 1780 de 2016. Cancele el valor del registro.



Su empresa quedará constituida en cuatro horas.Recuerde que el proceso para crear empresa virtualmente también puede hacerlo a través de la Ventanilla Única Empresarial.



