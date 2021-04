Así puede ingresar al programa de Familias en Acción

Ya arrancó el el piloto para el proceso de inscripción del programa Familias en Acción, el cual está dirigido a población en condición de pobreza y pobreza extrema focalizada con base en los datos del Sisbén IV.



De acuerdo con Prosperidad Social, es la fase 4 del programa, que tiene por consigna “Que nadie se quede atrás”.



Por su parte, en Pradera (Valle del Cauca), Aipe (Huila), Aguazul (Casanare) y Calarcá (Quindío) arrancó el piloto de inscripciones que, a partir del 26 de abril, iniciará la primera etapa en 42 municipios de 24 departamentos.







Cada semana se extenderá a un nuevo grupo de municipios hasta alcanzar, el 1 de junio, 916 municipios en 32 departamentos y la meta es completar el 100% de los municipios del país el 31 de octubre.



La directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, destacó que desde 2012 no se realizaba un proceso de inscripciones de manera masiva en todo el país. “Estamos priorizando a los hogares más pobres para que empiecen a tener oportunidades y sigan avanzando en la Ruta para la Superación de la pobreza. Ese es el camino, el de la equidad, del que todos como sociedad hacemos parte y que debemos ayudar a construir. Este proceso es un paso hacia esa política de Estado”, dijo.



Las familias que no se convoquen en la primera etapa podrán participar en la segunda etapa, el segundo semestre de 2022. Entonces se utilizará la información disponible del Sisbén IV con corte 30 de junio de 2022.



La convocatoria será manejada por cada municipio, que definirá los mecanismos para localizar y agendar a las familias. En los puntos de atención de Familias en Acción de cada municipio se informará la fecha, hora y lugar para realizar la inscripción.



Para que una familia sea convocada al proceso de inscripciones debe cumplir con estos tres criterios:



Que la familia hubiese sido encuestada con la metodología de Sisbén IV.

Que la familia se encuentre clasificada en los subgrupos A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3 o B4 del Sisbén IV.

Que la familia tenga registrada en su ficha Sisbén a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Quienes sean convocados deben presentar los siguientes documentos:



Original y fotocopia de la cédula de ciudadanía (o de extranjería, según el caso) de quien vaya a ser el titular de la familia ante el programa (se prioriza que sean las madres). Si quien se presente como titular es menor de edad, debe presentar el original y fotocopia de la tarjeta de identidad. En ambos casos se aceptan contraseñas.



Original y fotocopia de los registros civiles de todos los Niños, Niñas o Adolescentes (NNA) a inscribir. Si los NNA tienen más de 7 años, también deben presentar el original y fotocopia de la tarjeta de identidad. Solo podrán ser inscritos los NNA que aparezcan en la ficha Sisbén.



Adicionalmente, durante el proceso deben indicar:



Nombre de la sede educativa en donde estudian los NNA que va a inscribir

Nombre de la IPS que atiende a todos los integrantes de la familia.

En ambos casos puede presentar cualquier documento en donde se encuentre la información. No es obligatorio tener certificados.