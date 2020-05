Así reaccionó el comercio en Bogotá frente a las nuevas medidas

El director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego aseguró este sábado que las medidas adoptadas en la localidad de Kennedy son necesarias y que se requiere un especial cuidado para evitar aumentos de contagios.



“Es muy importante lo que aclaró de manera explícita la Alcaldesa Mayor de prohibir el comercio informal en su totalidad en esta localidad. Asimismo la mandataria aseguró que no se va permitir aglomeraciones de comercio informal en ninguna otra zona de la ciudad, lo que esperamos se empiece a cumplir de manera inmediata”, dijo Orrego, luego del anuncio de la Administración Distrital.



En cuanto al registro, que iniciará este lunes, de los nuevos sectores autorizados por el Gobierno Nacional como centros comerciales o peluquerías, el líder gremial agradeció a la alcaldesa esta medida que había sido solicitada desde Fenalco para agilizar los procesos de reapertura.



Orrego afirmó que si “bien hubiésemos querido que este lunes iniciaran a operar sectores autorizados por Gobierno Nacional, es importante que les permitan el registro para garantizar la reapertura el 15 de junio y no después. Desde Fenalco le manifestamos a la Administración Distrital que estamos dispuestos a acompañar los planes pilotos de apertura como lo hemos hecho exitosamente en ciudades como Medellín”.



Para el Gremio de los comerciantes el autocuidado y el control del comercio informal que no cuenta con medidas de seguridad y que por lo tanto son foco de contagio son las medidas más importantes para iniciar la reapertura económica que tanto se requiere para frenar crisis humanitaria.