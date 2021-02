Así será el pago de Colombia mayor, jóvenes en acción y regreso de IVA

El Departamento para la Prosperidad Social indicó que este año se esperan invertir más de 9 billones de pesos en los programas de transferencias monetarias, especialmente para acompañar a los hogares afectados por la crisis social provocada por la pandemia de covid-19.



(Lea: Listos los pagos de ingreso solidario de enero y febrero)

De acuerdo con la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, los pagos de estas transferencias iniciarán el próximo 22 de febrero con la entrega de los pagos acumulados de enero y febrero de Ingreso Solidario para más de 3 millones de hogares bancarizados. Posteriormente, de manera escalonada, continuarán con los no bancarizados.



“Este año, “e acuerdo con la instrucción del presidente Iván Duque, los hogares que cuentan con encuesta Sisbén (Grupo C) y se encuentran en el Registro Único de Damnificados por el Huracán Iota en las islas, recibirán también este apoyo mensual, iniciando con más de 500 hogares que resultaron elegibles en Providencia y Santa Catalina”, dijo Correa



En el programa Colombia Mayor la entidad invertirá 2,6 billones de pesos para garantizar las entregas, incluyendo seis pagos extraordinarios. Sus 1,7 millones de participantes recibirán este mes y hasta junio de 2021 un pago adicional, mensual y extraordinario de 80.000 pesos, para un total mensual de 160.000 pesos. El primer pago del año iniciará el 12 de febrero.



En Devolución de IVA, Prosperidad Social ampliará el número de hogares beneficiarios a 2 millones. A partir de marzo, las familias recibirán 76.000 pesos bimestrales, para una inversión total de 912.000 millones de pesos en 2021.



El millón de hogares vinculados será el que, según el Sisbén, vive en condición de pobreza extrema y no recibe en este momento ningún subsidio del Estado y los hogares más pobres que reciben recursos a través de Ingreso Solidario.



El primer ciclo de pagos del programa Familias en Acción iniciará también en marzo. La inversión para esta vigencia será de 1,8 billones de pesos y llegará a 2,2 millones de beneficiarios.



Jóvenes en Acción entregará su primer pago bimestral el tercer mes del año. Tendrá una inversión superior a los 770.000 millones de pesos y ampliará su cupo para apoyar a 102.000 nuevos estudiantes, cumpliendo así la meta del Plan Nacional de Desarrollo: llegar a 500.000 nuevos estudiantes durante este gobierno.