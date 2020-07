Así será la operación de los vuelos piloto entre Cúcuta y Bucaramanga

Aeropuertos de Oriente dio a conocer los detalles de la operación de los primeros vuelos comerciales de pasajeros en el país, que se reactivarán con el primer piloto este martes 21 de julio entre los aeropuertos de Palonegro, que sirve al área metropolitana de Bucaramanga, y Camilo Daza, de Cúcuta.



(Lea: El coronavirus le 'corta las alas' a la ampliación de El Dorado)

“Que la ruta Bucaramanga – Cúcuta – Bucaramanga sea la pionera para realizar la prueba de los protocolos de bioseguridad para el transporte aéreo nacional constituye un hito importante para la reactivación del sector aeronáutico y de esta manera retomar la conectividad aérea del país y aportar a la recuperación de los aspectos socio-económicos de estos destinos”, dijo Daniel Lozano Escobar, Gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S.



(Lea: El próximo martes despega primer vuelo piloto en el país)



La aerolínea EasyFly anunció que la ruta será operada inicialmente a través de aeronaves ATR 42, con capacidad para 48 pasajeros. El itinerario de los vuelos será uno en la mañana y otro en la tarde, desde cada ciudad.



Bucaramanga - Cúcuta:



Mañana

Salida 8:00

Llegada 8:45



Tarde

Salida 14:00

Llegada 14:45



Cúcuta - Bucaramanga



Mañana

Salida 9:15

Llegada 10:00



Tarde

Salida 15:15

Llegada 16:00



"Estamos seguros que con esta autorización Easyfly contribuirá a la reactivación de la economía y al desarrollo de las regiones del país, que es tan importante en este momento”, señaló Alfonso Ávila, Presidente de Easyfly.



Para estos vuelos los pasajeros encontrarán nuevos procesos que deberán tener en cuenta para la realización de su viaje. Entre las medidas adoptadas para el ingreso, se tienen las siguientes:



- El uso de tapabocas es obligatorio durante toda la permanencia del pasajero en el aeropuerto, durante el vuelo y en el aeropuerto de destino.



- Se habilitará una puerta única de acceso al edificio terminal.



- Solo podrá ingresar la persona que viaja (habrá excepciones de un acompañante para menores de edad o personas que requieran asistencia).



- El viajero podrá ingresar con una anticipación máxima de dos horas, antes de la programación de su vuelo.



- Las personas deberán llevar el pasabordo impreso o en medio digital en su dispositivo móvil.



- Si el pasajero llega en vehículo de un familiar, éste no podrá parquear en la zona de ingreso del terminal.



- Para entrar al edificio se realizará toma de temperatura, la cual no podrá superar los 38° C.



- Se realizará desinfección de calzado antes del ingreso al terminal.



- Si se presentan filas de espera, las personas deberán ubicarse en los puntos señalizados en el piso los cuales garantizan el distanciamiento social obligatorio de 2 metros.



- Se recomendará la descarga del aplicativo CoronaAPP en dispositivos móviles.

Cuando el pasajero ingrese, si tiene equipaje para facturar, deberá realizarlo en los módulos de Check In habilitados por la aerolínea, los cuales tendrán una barrera protectora anti fluidos; de lo contrario, deberá dirigirse de inmediato a la sala de embarque nacional. Si se presenta fila, se contará con puntos de espera demarcados en el piso, cuya distancia es de dos metros para garantizar el distanciamiento físico y social obligatorio.



Para el ingreso a la sala de embarque, en los puntos de control de seguridad, las personas deberán ubicarse en los puntos señalizados para garantizar el distanciamiento físico obligatorio, mientras su equipaje de mano y/o objetos personales son revisados en la máquina de Rayos X. Una vez superado este proceso, las personas tendrán a su disposición dispensadores de alcohol glicerinado en varios puntos de la sala para desinfectar sus manos.



En la sala de embarque los usuarios deberán utilizar solamente las sillas habilitadas con el fin de garantizar el distanciamiento físico. Para el abordaje del avión, la aerolínea realizará este procedimiento, dando prioridad a los pasajeros ubicados en las sillas más alejadas de la puerta principal de la aeronave, continuando en orden con las sillas de la parte intermedia y finalizando con las sillas cercanas a la puerta de embarque.



EL DESEMBARQUE



Una vez la aeronave arribe al aeropuerto de destino y llegue a su posición de estacionamiento en los aeropuertos internacionales Palonegro y Camilo Daza, la aerolínea llevará a cabo el proceso de desembarque en estricto orden de sillas iniciando con las más cercanas a la puerta principal de la aeronave, siguiendo con el orden de los asientos; esto con el fin de evitar aglomeraciones en el pasillo de la aeronave. Al ingresar al edificio terminal se realizará la toma de temperatura a cada pasajero que desembarque.



Para el recibo de equipaje, los pasajeros deberán ubicarse sobre las señales de espera demarcadas en el piso alrededor de la banda transportadora, con el fin de garantizar una distancia física de dos metros.



El pasajero no podrá permanecer en el aeropuerto, por lo tanto, una vez reciba su equipaje, deberá retirarse del terminal y tomar su transporte. No se permitirá el estacionamiento de vehículos, de manera prolongada, en la salida del terminal.