Así será la vacunación en Amazonas

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, dio a conocer que la Instancia Asesora de Vacunas, aprobó la medida excepcional de llevar a cabo la vacunación en el cinturón amazónico colombiano, bajo criterios epidemiológicos.



“Este es un mecanismo excepcional. Desde hace un par de semanas hemos llevado a la Instancia Asesora dada la situación. Tenemos riesgo por la cepa brasilera, que con la evidencia es de mayor transmisibilidad”, resaltó Ruiz.



La vacuna se aplicará a mayores de 18 en Amazonas, Puerto Nariño, Inírida y Vaupés, pues son las ciudades con mayor concentración poblaciones y, por ende, hay un mayor riesgo de transmisión del virus.



El Ministerio tiene potestad para hacer distribuciones especiales de las vacunas y en este caso, la particularidad se centra en el riesgo que tiene esta región del país por su cercanía con Brasil y por el incremento de contagios y decesos por cuenta de la cepa de covid-19 brasilera.



“La decisión se adopta por el impacto que esta variante podría generar en incremento de casos”, resaltó Fernández Niño. Al respecto, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, resaltó que aunque en el plan amazónico se contempla vacunar a toda la población sin tener en cuenta las fases ni las etapas, no serán vacunados menores de edad, mujeres en estado de gestación ni personas con resultado positivo menor a 90 días.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio, resaltó que se emplearían 45.000 vacunas de las 192 mil que este fin de semana llegaría al país de Sinovac.



“La instancia asesora de vacunas, que es el comité científico que soporta las decisiones en los temas de vacunas, nos recomendó plantear situación excepcional de distribución para la zona amazónica, buscando hacer un bloqueo epidemiológico de la región y generar menor transmisibilidad en la zona amazónica, y también proteger al resto del país sobre la potencial llegada de esta cepa”, agregó el ministro, quien planteó que sería un riesgo, dado que el país lleva dos semanas con descenso de contagios y muertes provocadas por el virus.



Leticia tiene una situación particular con el coronavirus pues no están permitidos los vuelos hacia el interior del país para evitar que la cepa se moviera y provocara el aumento de casos.



El ministro agregó que el criterio adoptado no tiene que ver con un asunto regional, sino con un aspecto epidemiológico, con el que se busca un beneficio nacional, que no es otra situación de evitar el aumento de contagios por cuenta de la posible llegada de la cepa brasilera.