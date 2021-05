Asia, integración y más miembros, objetivos de Alianza del Pacífico

Aunque el décimo aniversario de la Alianza del Pacífico se cumple en abril del próximo año, esta semana se celebraron los 10 años desde que se emitió la declaración de fundación de un mecanismo que en este tiempo ha sido aplaudido, pero que también se ha ganado críticas sobre sus avances en los últimos tiempos.



(Productos de aseo, unificados para su comercio en Alianza del Pacífico).

Entre las voces que apuntan que en los últimos dos años no se han logrado avances estructurales, e incluso el efecto en ese sentido de la pandemia, se encuentra el excanciller peruano José García Belaúnde, quien en una entrevista con EFE apuntó que “comparto que está congelado el proceso. Eso tiene que ver con dos cosas: una es que no tiene una institucionalidad muy profunda, depende mucho de los países y sus líderes. Y veo que estos años, entre crisis políticas y el horror de la pandemia, no hay liderazgo”.



No obstante, también se destacan varios logros en estos años del bloque formado por Colombia, Perú, Chile y México. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, resalta algunos como exportaciones al interior cercanas a US$16.566 millones (2019) o que desde el 2016, cuando entró en vigor el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, se desgravó el 92% de los productos que se comercializan.



Restrepo también resalta la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, con el que se han intercambiado 91.267 certificados de origen y fitosanitario; la armonización regulatoria de diversos productos o la creación del sello ‘Exporta Fácil’. De hecho, ayer se firmó una medida para igualar las reglas de juego en productos de aseo.



Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, también resalta que “son muchos los logros que han despertado un gran interés a nivel internacional. Evidencia de ello son los 59 estados observadores y seis países candidatos a asociado”.



Y resalta que “hemos realizado más de 180 actividades de promoción de exportaciones, inversión y turismo con más de 3.500 participaciones de empresas en macrorruedas de turismo y de negocios, y foros de empresarias, emprendimiento e innovación. A través de ellos se han generado cerca de US$1.000 millones en oportunidades”.



No obstante, todavía es mucho lo que falta por trabajar hacia delante, y la Alianza tiene varios objetivos. Uno de ellos, según Restrepo, es “el tema de nuevos miembros y estados asociados. Ya culminaron los términos de referencia para las negociaciones con Ecuador y Corea del Sur, y estamos comprometidos para iniciar negociaciones a la mayor brevedad”.



De hecho, con Ecuador, que ingresaría como miembro a la Alianza, se espera que se acelere el proceso con la victoria de Guillermo Lasso como nuevo presidente, más proclive al libre mercado.



Asimismo, junto a Corea, que sería un estado asociado, Restrepo apunta que “también avanzamos con Singapur. Ya hemos concluido varios capítulos completando 14 de los 19 que harán parte del acuerdo, y esperamos concluir muy pronto. Este ofrece grandes oportunidades para la región pues es un gran inversionista en varios países”.



Aunque no es el único. Javier Díaz, presidente de Analdex, resalta que “se ha logrado profundizar la integración, y prácticamente el comercio está en 0% de arancel. El reto ahora es tener más relacionamiento con Asia-Pacífico, particularmente en el caso de Colombia, pues Perú y Chile exportan más para allá que a Estados Unidos”.



A su turno, José Palma, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombo Chilena, indica que la prioridad, “más que una apertura total como una vez se planteó, debe ser favorecer la integración, crear mercados comunes, con aranceles 0%, pero también con cooperación a todo nivel, no solo para compartir productos, sino también experiencias y prácticas, y regulaciones o mecanismos como el Mila o la interconexión eléctrica. Ese es el alcance que debería tener”.



Ante esto, Restrepo concluye: “tenemos una hoja de ruta trazada hacia el 2030 para una Alianza más integrada; más global; más conectada, más emprendedora y más ciudadana”.



Economía y Negocios