Asociaciones médicas piden archivo de proyecto de reforma a la salud

La Federación Médica Colombiana advirtió sobre las consecuencias que traería para el sistema de salud la aprobación por parte del Congreso el proyecto de ley 010 del 2020 y llamó a los legisladores a archivar la iniciativa.



(Le puede interesar: Prima a trabajadores de la salud: estos serían sus montos)



“parece ser la reglamentación y el desarrollo de la Ley Estatutaria del 2015 pero se plantea un bloqueo de la atención primaria a la salud, lo que conlleva a que el acceso a los servicios médicos sea más difícil”, advirtió.



(Lea: Colombia se acerca a los 960.000 casos de coronavirus)

Y agregó que el proyecto pretende implementar modelos privatizadores en la red de hospitales públicos y omite los determinantes sociales básicos que hacen parte del derecho fundamental a la salud como lo dicta la Observación General N° 14 de la Naciones Unidas.



“En suma, el articulado en cuestión no resuelve la profunda crisis de la salud en que venía el sistema actual, que es humanitaria, ética, financiera, de derechos humanos, de salud pública, de transparencia institucional, y profundiza los determinantes de una crisis que ha sido develada por la pandemia, ampliamente vivida, sufrida y conocida por la sociedad colombiana” afirma un documento expedido por diferentes agremiaciones en cabeza de la Federación Médica Colombiana el pasado 28 de Septiembre.



Asimismo, indicó que las “medidas orientadas a la sostenibilidad”, como fue llamado por los Honorables Congresistas, pretende realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social; sin embargo, dichos ajustes contradicen lo estipulado en la Ley Estatutaria 1751 del 2015 al no acatar las necesidades básicas de la salud del pueblo colombiano y, en cambio, clasifican a la ciudadanía en pobres, no pobres y determinan la capacidad de pago de los servicios de la salud de cada ciudadano.



Además, según los ajustes realizados no se garantiza la salud como un derecho fundamental y se evidencia la profundización del negocio de la salud tanto en monopolios como en oligopolios de intermediarios financieros.



“La Federación Médica Colombiana rechaza las condiciones del Proyecto de Ley 010 del 2020 y las graves afectaciones que éste tiene en el sistema de salud del país; a su vez, exige al Congreso de la República retirar o archivar dicho Proyecto para cumplir a cabalidad la Ley Estatutaria 1751; de la mano de agremiaciones y sindicatos se plantea la necesidad y se hace la petición a los Honorables Congresistas de hacer una reforma estructural que verdaderamente pueda reglamentar la salud colombiana para garantizar el derecho fundamental a la salud y formalizar a los trabajadores y trabajadoras como parte constitutiva de ese derecho”, recalcó.