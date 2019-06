Ataques de EE.UU. a Colombia únicamente serían en Twitter

La campaña de reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que empezó ayer en Orlando, Florida, no será una más, pues podría traer consigo decisiones trascendentales en las relaciones bilaterales de ese país con Colombia. Así lo han advertido expertos, quienes han planteado escenarios en los que el rubro comercial podría verse afectado en caso de que el mandatario utilice su política antidrogas como método para ‘castigar’ a países productores a través de aranceles.

María Claudia Lacouture, exministra de Comercio y actual directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) habló con Portafolio acerca del tema y afirmó que, en la práctica, no ve que la nación vaya a sufrir represalias en el corto plazo, aunque advirtió que es de vital importancia que se empleen acciones en este momento, teniendo en cuenta la situación electoral en la primera potencia mundial, y las impredecibles medidas que pueda traer consigo.



(Lea: Expertos temen que Trump gire sus ataques hacia Colombia)



A finales de marzo, Trump había escrito en su cuenta de Twitter que desde la llegada del actual Gobierno ingresaba más droga desde Colombia a Estados Unidos. Y precisamente sobre el asunto, Lacouture opina que “puede que en Twitter tengamos menciones que demuestren que no se está avanzando, pero lo importante está más allá de esa red social y es lo que está sucediendo comercialmente”.



Acerca de la cuestión sobre si Colombia es ‘la siguiente en la lista’ de Estados Unidos en el tema arancelario, la directriz es enfática en que no será así, pero advierte que los ‘tuits’ desde la cuenta del mandatario muestran “la importancia de que Colombia refuerce sus acciones para la lucha contra el narcotráfico”, que sean más contundentes y con más resultados.



(Lea: Embajador de EE.UU. reafirma críticas de Trump a Duque)



“Creo que es viable que el presidente Trump, así como ya lo hizo una vez, lo continúe haciendo (sus tuits sobre Colombia)”, agrega.



Las razones que da Lacouture se fundamentan en que “en el comercio bilateral con Colombia, EE. UU. tiene una balanza comercial positiva, donde hay un complemento en el que los dos países han logrado establecer, no solamente una agenda integral en los temas sociales, sino también en los de inmigración con Venezuela, que es de seguridad no solo nacional, sino también para toda la región”.



(Lea: Trump acusa a Duque de enviar criminales a Estados Unidos)



LÍNEAS DE ACCIÓN



La directora de la cámara binacional plantea que el trabajo para evitar cualquier tipo de afectaciones para Colombia durante la emergente campaña presidencial en Norteamérica, debe basarse en temas específicos.



El primero, dice, es fortalecer las relaciones con el Congreso de dicho país, mostrando el interés de inversión bilateral entre empresas americanas y colombianas.



En segundo lugar menciona que debe haber un trabajo con el Gobierno para mostrar la “complementaridad y traer más misiones y empresarios americanos, y también llevar colombianos a Estados Unidos”.



Como tercer punto ubica la importancia de promover “los avances que se han dado en la erradicación de cultivos ilícitos y las acciones que se vienen dando por parte del Gobierno”.



“Es el momento de que el país logre generar acciones conjuntas entre Congreso, Ejecutivo y empresarios para lograr continuar con esa relación y agenda positiva”, enfatizó la directiva.



Un tema que no pasa desapercibido por ningún sector, sobre todo en el ámbito comercial, es el de las tensiones que se viven desde hace un año. La principal de ellas, entre Estados Unidos y China, también es un asunto al que se refiere la exministra. “El 70% de las importaciones que recibimos de Estados Unidos son de productos intermedios, materias primas que Colombia no produce, y eso quiere decir que, efectivamente, para ese país, Colombia es importante, sobre todo en este momento de tensión comercial con China, donde nuestro mercado es una oportunidad de negocio, y no solamente para traer productos, sino para generar alianzas, inversión y compras que le ayuden al proceso de oportunidades que no se están dando con esa tensión comercial”, resaltó.



Sumado a esto, Lacouture apunta que en bienes como textiles y confecciones, el 46% de exportaciones de Colombia van a Estados Unidos y hay crecimientos: “el 80% de los despachos de toallas del país van a Estados Unidos y cuando uno mira las zonas a las que están llegando esos productos, vemos, por ejemplo, que Nevada es uno de los principales estados donde se están recibiendo, el 68% de las ventas externas nacionales de toallas llegan allá”.



Además resalta que “otro tema importante es el de las autopartes, que están llegando a Misisipi, las fajas a Arizona y el polipropileno a Georgia”.



Hace poco, AmCham llamó al Gobierno a fortalecer el tema jurídico binacional, esto debido a que “un inversionista, cuando llega a un país mira una estrategia de 10, 15 o 20 años y no inversiones de dos años, dependiendo qué es lo que va a suceder; si se va a realizar otra reforma tributaria, una reforma pensional o si se van a hacer diferentes modificaciones”, dijo Lacouture sobre este asunto en particular.



Diego Vargas Riaño

En Twitter: @vardie_