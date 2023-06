Aumentan preocupaciones por riesgos de ciberseguridad en las empresas

En medio del contexto de incertidumbre que enfrentan las organizaciones a nivel mundial, quienes las lideran están identificando nuevos riesgos para los negocios.

Según el EY CEO Outlook Pulse Survey 2023, que recogió las respuestas de 1.200 CEO a nivel global, el 37% de los directivos considera que la construcción de confianza en el ámbito digital a través de la ciberseguridad es importante para trabajar de cara a una posible recesión.



​El estudio identificó que el aumento de riesgos de ciberseguridad figura entre los principales que consideran los CEO para sus organizaciones, ubicándose en la cuarta posición de la tabla,



Lideran la lista el riesgo del retorno de las interrupciones relacionadas con la pandemia (tales como el confinamiento, interrupciones de la cadena de suministro, etc), y los riesgos que acarrean una política monetaria incierta (ambos con 32%), además del incremento del precio de los insumos y la inflación (31%).



​“El nivel de riesgos cibernéticos que enfrentan las empresas ha crecido exponencialmente, por ello esta área no debe pasar desapercibida al momento de establecer prioridades, implementar estrategias y asignar presupuesto en las empresas", señala el experto.



"La protección de la información y las medidas de seguridad no competen únicamente a un grupo de expertos en las empresas. Los CEO deben empezar a plantear y discutir los riesgos cibernéticos con los miembros de la administración y de la empresa en general, y no solo con el área de TI o el director de seguridad de la información (CISO)”, indica Pedro Parra, Socio de Consultoría y Líder de Ciberseguridad para EY Latinoamérica Norte.



A su juicio, “si todas las áreas y colaboradores de la organización no son parte del sistema y no están al tanto de las estrategias y medidas de ciberseguridad, la posibilidad de vulneración puede aumentar. En ese sentido, preguntamos a los líderes empresariales ‘¿estás seguro de estar seguro?’”.



Según el estudio, frente a este escenario, el 98% de los CEO espera una recesión y el 37% considera que la gestión del riesgo geopolítico y la construcción de confianza en el ámbito digital a través de la ciberseguridad son asuntos importantes para trabajar de cara a una posible recesión; así como también lo relacionado con operaciones (40%), sostenibilidad (39%), innovación (3%), marketing (38%) y transformación digital y tecnología (37%).



