Autocines apenas suman 0,1% de ingresos del sector en 2019

Ante el cierre masivo que se dio progresivamente de las salas de cine en el país desde mediados de marzo, tanto las marcas representativas del negocio como nuevos empresarios han incursionado en el modelo de los autocines.



Pero si bien el balance de estos es positivo, pues los cálculos de Proimágenes muestra que en el primer mes de operación estos lograron más de $710 millones, estos ingresos no alcanzan siquiera el 0,1% de los generados por la industria en 2019.



“Estamos hablando de una actividad que el año pasado facturó en boletería $652.500 millones, y el total por exhibición, donde se tienen en cuenta otros ingresos, superó el billón de pesos”, resaltó Gustavo A. Palacio, director ejecutivo de Acocine.



Entre enero y febrero, más los 15 días de marzo que permanecieron abiertos los teatros en el país, el cine recibió $110.000 millones. Pero con corte a agosto y, tras la inactividad que comenzó desde inicios del confinamiento, se ha dejado de percibir el 83% de los ingresos estimados en $338.500 millones.



De otro lado, si se mira en términos de visitantes, Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial.co, asegura que “el cine venía presentando unas altas tasas de crecimiento hasta el 2019. Colombia pasó de 63,9 millones de espectadores en el 2018 a 73,1 millones el año pasado, una tasa de crecimiento del orden del 14%, muy por encima de la dinámica de la región (5%)”. Solo compañías como Cinemark y Cinemas Procinal tuvieron 12,8 y 4,3 millones de espectadores, respectivamente, en 2019.



Mientras que en autocines, en los primeros 30 días hubo 21.306 admisiones, es decir, carros que ingresaron con un cupo máximo de 4 personas. En consecuencia, si todos los automóviles hubiesen ido llenos, el saldo sería de 85.224 personas que visitaron estos espacios en el mes, lo que se contrasta con el promedio mensual de más de 6 millones de visitantes de los teatros de cine.



APERTURA



Aunque de acuerdo con el director ejecutivo del gremio si bien aún no hay fecha definida para la operación, “de cara a la reapertura todas las compañías tienen que validar a nivel ciudad los protocolos, además muchos permisos para el funcionamiento también pueden estar vencidos y se tienen que actualizar”.



El primer protocolo para el funcionamiento de los cines fue expedido en agosto, pero dado que no contemplaba la posibilidad de importantes aspectos que generan rentabilidad a la industria, el gremio avanzó en conversaciones con los ministerios de Salud y de Cultura y el pasado primero de octubre con la Resolución 1746 de 2020, quedaron autorizadas medidas como la venta de alimentos y bebidas de manera presencial.



“Cinemas Procinal se ciñe a estas nuevas normas y para cumplir a cabalidad con ellas hemos realizado adecuaciones en todos nuestros espacios de los teatros a nivel nacional con una inversión que sobre pasa los $100 millones”, destaca la compañía.



No obstante, agrega que aunque ya se tiene un decreto ajustado a las peticiones iniciales, “debemos ir a cada gobierno municipal en donde tenemos nuestras salas de cine y presentar nuestro protocolo alineado al nuevo decreto”.



Esta empresa tiene 14 complejos de salas de cine, ubicados en Medellín, Rionegro, La Ceja, Apartadó, Santa Marta, Sincelejo y Soledad-Atlántico.



Por su parte, Pablo Umaña Cuellar, presidente Cinemark Colombia, dice que en el caso de la marca la suma para las adecuaciones es cercana a los $300 millones, valor que cubre a los 31 teatros que se tienen en Colombia.



SIN ESTRENOS



La industria del cine no está actualmente prohibida en el país, de hecho como se viene mencionando anteriormente, ya hay unos protocolos establecidos que dan vía libre para que las empresas presenten el servicio.



Sin embargo, sumado a los problemas de taquillería y visitantes, uno de los mayores impedimentos de las marcas para retomar la operación es la escasez de contenido, una problemática que se vive a nivel mundial.



“Sin estrenos no es posible sobrevivir y apuntamos a que el regreso a Cinemark sea con un excelente contenido que mueva al público a volver a disfrutar de la experiencia del cine”, manifestó el presidente de esta compañía.



Y es que de acuerdo con el director ejecutivo de Acocine esta es una inquietud generalizada de las empresas dedicadas al negocio en Colombia.



“Los exhibidores han mostrado su preocupación por las condiciones globales en cuanto a la distribución de las películas, dado que se han corrido las fechas para algunos lanzamientos hasta el año entrante y eso incide en la reapertura actual”.



“Posterior a la aprobación de entes locales debemos sentarnos con los distribuidores, que son los dueños de las películas, para que no aseguren un flujo constante de contenidos. Habiendo logrado de manera exitosa estos pasos tendremos certeza de una fecha de reinicio”, concluyó Cinemas Procinal.



Finalmente, cabe destacar que de acuerdo con los datos de Sectorial.co, la industria en el país venía con un ritmo de 352 estrenos anuales, de los cuales 48 correspondieron el año pasado a películas de producción nacional.



Mientras que en julio este portal económico estimaba que el negocio en Colombia, que cuenta con 230 teatros y genera 8.000 empleos, iba a caer 52% por los efectos de la pandemia, ahora la proyección con las salas aún sin funcionar asciende al 65%.



UN NEGOCIO EN EXPANSIÓN



Con un autocinema en el centro de convenciones Cenfer en Bucaramanga, más el reciente lanza- miento de dos en los parques Mundo Aventura y Salitre Mágico y otro más en Usaquén en Bogotá, Cine Sobre Ruedas entra al negocio.



“En Bucaramanga vamos muy bien, las personas han recibido la oferta con mucho entusiasmo, con un promedio de 150 espectadores por función. En Bogotá como estamos arrancando, tenemos muchísimas expectativas porque sabemos que los capitalinos estaban a la espera estos espacios”, destacó la marca.



La capacidad promedio de estos autocines oscila entre 50 y 220 vehículos.



María Camila Pérez Godoy