Los altos costos limitan el avance de distritos de riego

Una de las tareas pendientes que tiene el sector agrícola con los productores es la de los sistemas de riego. Según datos de la plataforma Sipra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), actualmente en Colombia hay un total de 88.938 hectáreas con puntos de distritos de riego, de acuerdo con lo registrado en la herramienta.

(Recursos para distritos de riego).



Para los distritos de gran escala, se registran 35.240 hectáreas (ha), lo que representa el 39,6% de estos sistemas, mientras que en mediana se tienen 5.436 ha, con una participación de 6,1% de participación. Sin embargo, son los distritos de pequeña escala los que más se focalizan en Colombia con 48.262 ha, con un aporte del 54,3%.

En materia de distritos de riego en polígono, es decir lagunas de mediana y gran escala, se registran un total de 45.089 hectáreas, siendo las de gran escala 35.240, con un peso del 78,2%, mientras que de mediana son 5.271 ha con el 11,7% y de pequeña se reflejan 4.578 ha, con una participación del 10,2%.

(Sistema riego permite ahorros extras).



Sin embargo, actualmente la cartera de Agricultura se encuentra ante un desafío mayor y son los costos que implican la implementación de los distritos de riego. De acuerdo con Andrés Valencia Pinzón, exministro de Agricultura (2018-2020), Colombia tiene un potencial de 18,5 millones de hectáreas para ser irrigadas. Actualmente únicamente 1,1 millones tienen algún tipo de infraestructura de adecuación de tierras. Es decir, que apenas el 6% del potencial cuenta con irrigación.

“Desafortunadamente las inversiones en adecuación de tierras a distrito de riego son muy costosas. En nuestro gobierno lanzamos el Plan Nacional de Riego, una intención de pasar del 6% al 10% en área de cobertura, es decir, aumentar 745.000 hectáreas el área irrigada para llegar a casi a los 2 millones de hectáreas. Y esto en un espacio de casi 20 años, lo que significaría unas inversiones alrededor de $21 billones”, indicó el exministro.

De acuerdo con el exfuncionario, en el país hace mucho tiempo no se construyen distritos de riego a gran escala, en parte por los altos costos de las tarifas de cobro, que es un incentivo para el no pago. “Los que hoy operan requieren de inversiones importantes para su rehabilitación y como suele suceder muchos de sus usuarios no pagan la tarifa, lo que afecta a las finanzas de los distritos y por lo tanto las inversiones que se necesitan para mantenerlos totalmente operacionales”, recalcó Andrés Valencia.

(La receta del BID para lograr una transformación productiva en el país).



Cabe resaltar que el exfuncionario aseguró que lo que falta es aumentar la irrigación para una mayor cobertura de la frontera agrícola. “Ello se traduce en mejoras en la productividad, reducción de costos y mejor aprovechamiento de los suelos”, dijo.

Ahora bien, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), manifestó que hace muchos años parte de las discusión que se ha querido dar es sobre la verdadera dotación de bienes públicos que necesita el agro. “El agua es un recurso vital. Indiscutiblemente ahí también hay que lograr, no solamente una mayor cobertura, sino el trabajo con los grupos de productores y la eficiencia en el uso del recurso, porque es limitado y debe ser valioso para toda la sociedad”.

Agregó que como se hace en países desarrollados los sistemas de riego por goteo en algunos cultivos lo hacen más eficiente, reducen el costo de producción y además se cuida el recurso hídrico.

Los planes actuales



Cecilia Lopez, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, le manifestó a Portafolio que se está trabajando por medio de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la responsabilidad en materia de distritos de riego.

Frente a esta materia, la jefe de cartera indicó que se está avanzando en tres proyectos de distritos de riego como Ranchería, que tendrá una inversión de aproximadamente $1,1 billones, al igual que el triángulo de Tolima que contará con $1,2 billones. Para el tercer proyecto, que es el Tesalia-Paicol, aún se está revisando la viabilidad, pero costaría unos $600.000 millones.

También aseguró que están estudiando un distrito de riego en el Valle del Cauca, que ayudaría a la producción de maíz de pequeños productores, al mismo tiempo que permitiría avanzar en un trabajo conjunto con la cartera de Vivienda, analizando la oferta de agua potable con el desarrollo de proyectos, para compartir costos.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.