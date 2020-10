Avianca da un paso adelante en su plan de salvamento

El viaje que emprendió Avianca el pasado 10 de mayo, cuando decidió acogerse al Capitulo 11, o la Ley de Quiebras, de Estados Unidos, parece estar aclarando su destino.



Ayer el juez Martin Glenn le dio su visto bueno al plan financiero que presentó la empresa el 22 de septiembre, lo que le permitirá a la empresa acceder a US$2.000 millones para mejorar sus finanzas y mantenerse andando.



La aprobación, que se hizo efectiva por parte del Tribunal de Bancarrotas de EE.UU. en el Distrito Sur de Nueva York, avaló la figura de Deudor en Posesión (DIP por sus siglas en inglés). Ahora, y según confirmó la aerolínea, su petición estará sujeta a la formalización de la autorización por parte del juez y “a ciertas condiciones precedentes, que se espera que se cumplan en la próxima semana”.



Dicho esquema comprende una estructura financiera en dos tramos para la empresa. El primero, por US$1.270 millones y otro por US $ 722 millones.



“Este aval le da como una válvula de oxígeno a la compañía para que pueda volver a reiniciar sus operaciones y los plazos de las deudas se estiren lo que más puedan de modo que la compañía en un par de años sea viable”, aseguró Wilson Tovar, jefe de investigaciones económicas de Acciones & Valores.



De acuerdo con el analista, esta decisión lo que definía es si era aceptada o no en el Capítulo 11, y su aprobación lo que hace es “proteger los activos” de la compañía, pues cuando una empresa está en un proceso de liquidación, lo primero que sucede es que los acreedores toman posesión de los activos, se pagan, y lo que sobra queda para sus accionistas.



“Avianca propuso un plan con el que planea sanear las deudas y tener un poco de caja para volver a la operación. Lo que viene es empezar a formalizar los acuerdos y estructurar los programas de pago, con los nuevos desembolsos de fondeo que van a hacer los inversionistas”, dijo Wilson Tovar.



El presidente de la compañía, Anko van der Werff, celebró la decisión del tribunal estadounidense como un paso que garantiza que la empresa siga avanzando en su plan de reestructuración.



“Con la aprobación de la Corte de los EE. UU. del financiamiento DIP, Avianca aumenta su liquidez financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y sirviendo a nuestros clientes”, dijo van der Werff.



Por otro lado, la aerolínea también está a la espera de la decisión final del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al préstamo por US$370 millones que solicitó al Gobierno colombiano y que fue suspendido por el Tribunal, a pesar de que la empresa ya había anunciado previamente que no necesitaría todo el dinero.



Sin embargo, dentro del plan financiero Avianca reserva un monto de hasta US$240 millones para la posible participación gubernamental, que de acuerdo con la compañía, no depende de la decisión del Tribunal de Cundinamarca .