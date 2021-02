Ayenda, la cadena hotelera para negocios ‘de la base’

El turismo de negocios sigue más vigente que nunca y empresas como Ayenda, una firma que, bajo un solo concepto reúne hoteles independientes, lo ratifica con resultados favorables en medio de esta crisis.



Mientras que el sector de las convenciones y conferencias registra sus número más bajos, esta compañía se enfoca en el viajero que no puede reemplazar una reunión por videollamada.



“Nuestro público son la base que mueve la economía. Son esas personas que compran mercancía, transportan alimentos y se mueven en el ámbito farmacéutico. Aquellos para quienes la subsistencia depende de esa movilización entre un lugar y otro”, destaca Andrés Sarrazola, CEO de la firma en Colombia.



Lo que comenzó como un negocio que creaba software con un sistema para hoteleros, pasó a convertirse, a mediados del 2018, en un cadena con 10 establecimientos aliados que al día de hoy ya cuenta con cerca de 200, de los cuales 20 están Perú.



Bajo el modelo de ‘franquicia por conversión’, Ayenda toma hoteles que ya existen para transformarlos con el fin de que hagan parte de su oferta. Dicha transformación, sin embargo, no significa firmar un contrato, sino modificar el sentido visual.



“Entonces las habitaciones tendrán los colores de Ayenda, estarán bajo nuestros estándares con los manuales operativos y tendremos el poder de distribución y tecnología. Pero son los mismos hoteleros quienes lo siguen operando”, subraya el empresario.



Si bien el número de hoteles vinculados pasaron de 194 en febrero de 2020 a 145 en la pandemia, actualmente hay más alojamientos vinculados al número que se tenía antes de la crisis, en parte porque las compañías “están apostándole a los modelos low cost”.

Ayenda cobra aproximadamente el 15% de las ventas del hotel, pero no se desvincula de los empresarios.



En este sentido, la filosofía de la compañía es ayudar a que no haya detrimento de la economía de los hoteleros, protegiendo sus inversiones con acciones como el no cobro en caso tal de que tal empresa no haya llegado al punto de equilibrio.



“Hay hoteles a los que no les hemos cobrado por seis meses, pero eso no quiere decir que los abandonemos, o les dejamos de llevar reservas, sino que sabemos que es un momento especial en el tiempo”, agrega Sarrazola.



LAS PROYECCIONES



Bajo la métrica Gross Booking Value, que mide los ingresos brutos de todos los hoteleros, Ayenda tuvo entre 2019 y 2020 una puntuación equivalente a un alza del 50% de ventas.



Para 2021 se espera crecer más de lo esperado, con una proyección al cierre del año de 320 hoteles en Colombia y 80 en Perú.



“Hasta la fecha hemos levantado US$10 millones de inversión alrededor del mundo y ese es nuestro combustible para apostar e ir más rápido en este año. Tenemos que duplicar a nivel de hotelería y quintuplicar los ingresos subiendo la ocupación”, dice el CEO de Ayenda.



Además, asegura que según los pronósticos en marzo ya estarán al 100% de lo que tenían antes de la pandemia.



Hoy ya se encuentran en 16 ciudades, incluida Lima, y a través de la implementación de ventas corporativas, el call center bilingüe 24 horas, la aplicación móvil y los valores agregados en temas de servicios como las auditorías 3 veces a la semana realizadas a los hoteles, buscan continuar con su posicionamiento. Y finalmente, es de destacar que a sus canales directos se suman las ventas realizadas por Airbnb, Booking, Expedia, Despegar y otras agencias de viajes en línea.