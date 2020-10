Baja de tasas a ahorradores es más rápida que la del crédito

La disminución de las tasas del Banco de la República, que este año ha bajado el costo del instrumento de política monetaria en 2,5 puntos porcentuales, comenzó a transmitirse lentamente a la mayoría de los créditos, aunque hay algunas modalidades a las que todavía no les ha llegado ese beneficio, pero en los instrumentos de ahorro sí se han presentado fuertes caídas de los intereses.



(Liquidez y bajas tasas favorecen la inversión).

Una mirada a las tasas de captación de los Certificados de Depósito a Término (CDT) a 180 y 360 días, la TCC de las corporaciones financieras, así como a la DTF (tasa promedio ponderada por monto de captaciones por CDT a 90 días) muestran que estas han disminuido entre 1,9 puntos porcentuales y hasta 2,34 puntos porcentuales entre el 6 de marzo -fecha del primer caso de coronavirus en Colombia- y el viernes pasado.



(Banco de la República bajó su tasa de interés por séptima vez este año).



Y en cambio, según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera, hay tres tasas que no han reaccionado a la baja de tasas del Emisor: son estas el sobregiro empresarial que incluso ha subido 11 puntos básicos (pbs), el microcrédito que se ha incrementado en 76 pbs y el crédito de consumo de bajo monto a personas que ha subido 5 pbs.



En todos las demás intereses se han presentado bajas, como lo ha dicho el Banco de la República y voceros del Gobierno, pero no en las mismas magnitudes que ha caído la remuneración del ahorro.



Analistas dicen que en los créditos hay muchos factores en juego como el nivel de riesgo que evalúan y gestionan las entidades para que no se presente una baja más acelerada.



Incluso, dada la magnitud de la crisis económica el Emisor ha disminuido sus tasas para reactivar la economía,y con la caída de los intereses para los ahorradores, se pretende desinsentivar ese instrumento para que esos recursos muevan la economía en el territorio.



Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dice que el crecimiento de los depósitos en CDT es del 1,7% entre marzo y julio, frente a una tasa promedio de 0,27% para los últimos 12 meses. Es decir crecen las captaciones a pesar de las rebajas de tasa del Emisor. Por su parte, los depósitos en cuenta corriente caen 8,3% y como tradicionalmente este producto es manejado por empresas, puede ser este un reflejo del golpe financiero que han experimentado los empresarios durante la pandemia.



En cambio, los saldos de cuentas de ahorro aumentaron $17,5 billones, el 8,1%, por la contracción del gasto de los hogares.



LA PRIMERA TASA EN BAJAR



Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá dice que “la reducción de tasas de cualquier banco central impacta en todas ya que busca estimular la economía y tratar de que los ahorradores usen sus recursos para invertir”.



Para el analista Sergio Olarte, del Scotiabank Colpatria, las primeras tasas que bajan son las de captación y “están bajando bastante, pero los depósitos no han bajado tanto. Parece que la gente esta tranquila con el menor rendimiento del ahorro por la inflación baja y no hay mucho consumo”.



El analista Camilo Santana dice que “en el caso de la DTF son las mismas entidades las que definen la tasa con base en necesidades de liquidez y están en fase de desaparecer por la IBR. Claramente esto afecta al consumidor financiero”.



