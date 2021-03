Bajar el IVA y extenderlo, una de las recetas de expertos

Tras varios meses de expectativa, hoy se conocerán las recomendaciones de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, que será un insumo clave para la reforma fiscal que ejecutará el el Gobierno.



(Duque anuncia agenda legislativa, que incluye la reforma tributaria).



Portafolio habló con dos de los cinco expertos internacionales que componen la Comisión, Jeffrey Owens y David Rosenbloom, quienes adelantaron que plantean cambios al IVA, la eliminación de beneficios a empresas e incentivos para que más compañías y personas se formalicen.



Owens es asesor, profesor en temas fiscales y lideró un centro en la Ocde. Rosenbloom también es profesor de varias universidades y experto en la materia.

Jeffrey Owens, asesor y experto en reformas fiscales.

'REFORMA DEBE SER GRADUAL’



¿Cuál es el impacto si se acogen las sugerencias que presentan hoy?



Entre las conclusiones, tenemos que cualquier reforma tiene que incrementar los ingresos, sobre todo en un escenario pospandemia. Y si el Gobierno acoge las recomendaciones, podrían incluso lograr un recaudo del 2% del PIB.



Colombia pierde casi 9% de su PIB en beneficios tributarios, ¿cuál cree que es la mejor manera de reducir este déficit?



Si comparamos con México o Chile, ellos pierden apenas el 4% y 3% de su PIB. Entonces ahí vemos que hay una gran oportunidad con la reducción de algunos de estos beneficios tributarios, como el de las pensiones o a las empresas. Con algunos se puede hacer de manera gradual y con otros se ejecutar muy rápido.



Lo otro que se tienen que preguntar es el impacto en las clases más pobres, pero creo que si el Gobierno tiene un 2% del PIB en ingresos adicionales, podrá compensarlo con programas sociales.



Una de las principales discusiones dentro de la Comisión son los beneficios a personas, ¿cuál debería ser el futuro de esos tributos?



En todos ellos hay un buen número de incentivos, lo que hace también al sistema más complejo y que se pierdan ingresos adicionales para el Gobierno. Por eso es que creo que la administración debe mirar qué salidas hay para que eso no ocurra y hacer el sistema más sencillo, para que se promueva la formalidad.



¿Cuáles que son las lecciones que Colombia podría aprender de otros países en esta reforma?



Creo que una de las principales lecciones es que una reforma es un proceso continuo y de adaptación.



La segunda lección es que si va a hacer una reforma, es mejor ir por una grande, no una fragmentada, porque se pierde el momento y probablemente también el apoyo político.

No existe una fórmula mágica para una reforma tributaria.



¿Cómo tramitar una reforma estructural en medio de una pandemia y en un año preelectoral?



Creo que se puede (y debe) hacer gradual. Lo otro que hay que tener en cuenta es que sí va a haber un efecto en las clases más bajas, pero para eso hay que diseñar o rediseñar programas sociales que mitiguen ese impacto. En ese proceso, también será clave el futuro de las zonas francas, que no han demostrado un efecto económico tan positivo.



David Rosenbloom, profesor y experto en tributos.

‘EL PAÍS TIENE QUE REPENSAR SU SISTEMA’



¿Cuál es el diagnóstico de la situación del país?



Colombia tiene que repensar todo su sistema tributario, porque está en un muy mal lugar ahora. Su modelo es muy complicado, es distorsionado y además crea un buen número de problemas diferentes.



¿Cuál es el camino que debe seguir el Gobierno para incrementar sus ingresos sin afectar el plan de recuperación?



El reporte tiene cientos de sugerencias específicas, pero lo primero que tiene que hacer es tener mejores estadísticas para tomar decisiones. También debe trabajar en una especie de estudio de mercado. Por otro lado, el Congreso necesita tener la habilidad de consultarle a las personas que saben, porque los políticos no pueden escoger ganadores o perdedores. La pandemia es una desventaja, pero también es la oportunidad para que hagan las cosas mejor.



¿Cuáles cree que son las principales lecciones que Colombia podría aprender de otros países para su reforma tributaria?



No creo que Colombia se deba ajustar a lo que otros países están haciendo. Y, de hecho, no creo que necesiten mi consejo o el de personas extranjeras, lo que necesitan es mirar su propio sistema.



Creo que necesitan hacerlo menos complejo, más equitativo y sin tratos especiales.



En medio de la discusión, el presidente Duque dijo que no gravaría algunos productos de la canasta familiar, ¿qué opina de esta afirmación?



Nuestra posición no es sobre si se deben o no subir impuestos. De lo que hablamos, sobre todo, es de estructura. Y el reporte que presentamos tiene cinco capítulos en los que exploramos el panorama.



Algunas de las recomendaciones que hacemos son sobre la cantidad exagerada e ineficiente de incentivos a las empresas.



Por otro lado, las personas de altos niveles de ingresos que también reciben varios beneficios no los deberían obtener.



Y para el gran número de personas en la informalidad, el sistema debería incentivar que entren a la formalidad y participen del sistema tributario; no al revés.



Por otro lado, hay un buen número de exenciones y tratos especiales en personas para algunos grupos de población, lo cual tampoco tiene sentido.