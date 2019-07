‘Bajar impuestos a los tiquetes aéreos no elevaría el déficit’

Pronto se empezará a discutir en el Congreso la viabilidad del proyecto de ley 024 de 2019 que busca reducir las cargas impositivas de los tiquetes aéreos en Colombia, que de ser aprobado, impulsaría significativamente el crecimiento de viajeros movilizados en el país.



Con ello, además, se haría realidad una petición que tanto las aerolíneas como el sector turístico han hecho desde hace años, ya que hoy en día los impuestos representan, en promedio, el 55% del costo de un pasaje aéreo.



(Así se fijan los precios de los tiquetes aéreos en Colombia).

Y, según cálculos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), la eliminación de impuestos y la reducción de los cargos producirían un incremento del tráfico de pasajeros del 20%, lo que produciría mayores ingresos para el país, en diferentes frentes.



De modo que si en el 2018 Colombia registró un movimiento de 37,8 millones de viajeros en avión, con esto se llegarían a transportas 45,3 millones, hipotéticamente hablando.



Mientras tanto, en las condiciones actuales se estima que el aumento del flujo de pasajeros aéreos para el 2019 será de hasta un 8%, en comparación con el año pasado, llegando a los 41 millones de viajeros máximo.



Lo cual, a pesar de representar un avance bastante significativo, se queda corto al lado de otros países de la región como México, por ejemplo, donde la cifra anual supera los 90 millones.



LO QUE PROPONEN



El documento que fue radicado el pasado martes propone, básicamente, que se reduzca el IVA para los tiquetes que actualmente es del 19% y que pase a ser del 5%.



Además, piden que se elimine el impuesto de timbre y que se reduzca el gravamen de la gasolina para avión, para que sea del 5% también.



De acuerdo con Miguel Angel Barreto, el senador que planteó el proyecto, anualmente se recaudan unos 350.000 millones de pesos entre el IVA del 19% y el impuesto al timbre que tienen los tiquetes.



Mientras que, el efecto asociado al aumento de la conectividad y la actividad económica, lo cual está estrechamente ligado a la reducción de los impuestos en los tiquetes, conducirían a un incremento de US$19.400 millones al PIB de Colombia al año, afirma la IATA.



(Lo que debe tener en cuenta al comprar tiquetes aéreos en internet).



“Lo que estamos evidenciando con esto es que el aporte que se haría al país, aprobando estas reducciones, sería muy importante. Y, de la mano de esto, mejoraría la competitividad a nivel regional, ya que actualmente Colombia es uno de los países con mayores cargas impositivas en los tiquetes, estando debajo solamente de Argentina y Venezuela, lo que no lo hace atractivo, a pesar del alto potencial que tiene gracias a la ubicación geográfica”, señaló Barreto.



De esta forma, considera que el dinero que dejaría de percibir el fisco se compensaría de otras formas, y al aumentar el volumen de pasajeros a tales niveles, no habría déficit.



Además, advirtió que hay un desbalance frente al transporte terrestre- pese a que ambos son servicios públicos esenciales- pues la modalidad mencionada no tiene IVA y, gracias al PND aprobado, se redujeron los impuestos a la gasolina y al diesel del 19% al 5%.



MAYOR CONECTIVIDAD



Todas las aerolíneas consultadas por Portafolio coincidieron en que al reducir las cargas impositivas se estimularía que las empresas aumentaran sus operaciones. “Al reducir dichas cargas impositivas podríamos, no solo traducir esos ahorros en tarifas más baratas, sino que estaríamos en condición de explorar la posibilidad de ampliar nuestra cobertura doméstica”, dijo Juan Sebastián Molano, gerente de comunicaciones de Wingo.



Por su parte, Felipe Gómez, director de relaciona institucionales de Avianca señaló que “en varios países no se pone IVA a los tiquetes como por ejemplo en Brasil, Estados Unidos o Alemania. Además creemos que es muy legitimo eliminar el impuesto de timbre, ya que es una norma de 1976 que se hizo cuando viajar en avión realmente era un lujo”.



No obstante, Santiago Álvarez, director ejecutivo de Latam Airlines Colombia, advirtió que este posible cambio debe ir ligado a otros factores. “La reducción promueve mejores condiciones para la industria pero debe ir acompañado de mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, principalmente en la capacidad de El Dorado, donde en el corto plazo se deben superar las limitaciones que tiene para operar en la madrugada, y en el mediano plazo, aumentar su capacidad a través de la ampliación propuesta por Odinsa”.



Por su parte, Paula Cortés, presidenta de Anato, juzgó con buenos ojos la iniciativa al considerar que eso beneficiaría directamente a las agencias de viajes.



No obstante, Gustavo Toro, presidente de Cotelco, manifestó que es importante encontrar la manera de garantizar que con menores impuestos se reduzcan efectivamente las tarifas, para que el beneficio sí se traslade a los viajeros “y no se lo queden las aerolíneas”, para que de esa manera se promueva el turismo.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co