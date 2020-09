Bajo optimismo de empresas en ventas y empleos

Las empresas no vislumbran posibilidades de creación de nuevos puestos de trabajo para el segundo semestre del año y las expectativas en materia de ventas no son las más favorables en varias zonas del país.



De 10 ciudades, solo en 4 de ellas es mayor el nivel de empresas que esperan generar empleo frente a las que consideran reducirlo. Este es el caso de Pereira, Barranquilla, Medellín y Cali.



En el grupo de las que pesa, más bien, la decisión de disminuir los puestos de trabajo para los meses que vienen están Bogotá, Armenia, Manizales y Bucaramanga, por ejemplo.



Así lo muestra la Encuesta Ritmo Empresarial, que dio a conocer ayer la Cámara de Comercio de Cali. Se trata de un instrumento utilizado para medir el desempeño del sector productivo y sus perspectivas de crecimiento.



Tuvo en cuenta la opinión de 6.254 empresas afiliadas a 23 cámaras de comercio del país, entre las que están las de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.



En este tema de la generación de empleo, se concluye por las respuestas de las empresas que las actividades de construcción, industria y comercio serán las que aporten y muestren un menor comportamiento, aunque la mayoría de ellas considera que el número de trabajadores se mantendrá igual.



Cuando se les indaga a los empresarios si tendrán un mejor entorno económico para operar frente al segundo semestre del 2019, los empresarios más optimistas están en Atlántico (56,4%), mientras que los más pesimistas están en Quindío (59,0%), al identificarse con una situación ‘peor o mucho peor’.



En las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de las diez ciudades capitales, el 40,2% indicó que el número de trabajadores disminuyó durante el primer semestre de 2020 frente al mismo lapso del 2019.



Entre las firmas que reportaron disminución en su nómina, la reducción en promedio fue de 48,7%.



Apenas un 3,5% habló de un incremento, con un aumento del 22,1%, en promedio.



VENTAS Y DECISIONES



En Barranquilla, Pereira, Cali, Medellín y Manizales el porcentaje de empresas que espera aumentar sus ventas durante el segundo semestre de 2020 es superior frente al que espera reducirlo.



Entre las capitales, Cali (68,0%), y Bucaramanga (61,3%) registraron la proporción más alta de empresas que indicó perspectivas de aumento en sus ventas superiores a 20% durante el segundo semestre de 2020 respecto al primer semestre.



Estas expectativas en las ventas tienen como antecedente la opinión desfavorable para el 76,6% de los empresarios sobre el primer semestre respecto al segundo semestre del 2019, con una reducción promedio del 54,9% en el valor total de sus ventas.



La Encuesta Ritmo Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, detalla también las decisiones de los empresarios sobre la permanencia en el mercado, en la actual coyuntura de la pandemia.



Es así, como dentro de las ciudades principales, Bogotá (7,2%) y Cali (7,1%) registraron el mayor porcentaje de empresas que espera desarrollar otra actividad económica durante el segundo semestre de 2020.



Por su parte, compañías que están en las cámaras de comercio de Medellín (69,2%), Barranquilla (66,1%) y Casanare (62,1%) afirman que en este segundo semestre del año esperan seguir sus negocios al tope de su capacidad instalada. Sobre la opción de cerrar la empresa los mayores porcentajes aparecen en Armenia (11,7%), Bogotá (8,5%) y Bucaramanga (7,7%).



EXPORTAR E INVERTIR



“Del tejido empresarial afiliado a las 23 cámaras de comercio que consideró sus bienes y servicios exportables, 93,9% reportó no haber realizado ventas internacionales durante el primer semestre de 2020”, dice la encuesta.



Se encontró que la falta de interés por el mercado externo (40,6), considerar el mercado interno suficiente (19,3%) y el desconocimiento de los trámites (12,1%) fueron las principales razones para no incursionar en los mercados internacionales.



En materia de inversiones, el mayor porcentaje de empresas (30%) que reportaron inversiones en el primer semestre fueron las de Casanare.



Sobre los principales problemas que reportaron las empresas afiliadas a las 23 cámaras de comercio para sus negocios en el primer semestre, el 83,2% mencionó los efectos asociados a las dificultades por la pandemia. Luego citaron la falta de demanda (4,5%), y las dificultades para el abastecimiento de materias primas o insumos (1,8%).



USO DE LAS AYUDAS PARA LA CRISIS EN EMPRESAS DE CALI



La encuesta le preguntó a los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Cali sobre las ayudas de ofreció el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis sanitaria en el sector productivo en el primer semestre del año.



Fue así como el 58,3% de las compañías, dijo que las solicitó, en tanto que el 83,8% de ellas afirmaron que obtuvieron esas ayudas.



Los que no recibieron las ayudas expusieron tres motivos principales, según el estudio.



El primero de ellos, según el 29,1%, fue que gestionaron las solicitudes pero no obtuvieron respuesta.



Otro 21,8% adujo incumplimiento de los requisitos para obtener los beneficios. Por último, el 20% declaró que sus préstamos fueron rechazados.