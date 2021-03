Bajo vigilancia de Superfinanciera comienza piloto de criptomonedas

Nueve alianzas vigiladas por la Superintendencia Financiera comenzaron a realizar el piloto que busca propiciar un espacio de prueba sobre criptoactivos a través de la Arenera (sandbox).



(Banco de Bogotá participará en piloto de criptomonedas).

El Banco de Bogotá participará en dos alianzas. La primera con Bitso y la segunda con Buda, que le permitirá explorar el modelo de negocio y los riesgos asociados al manejo de criptoactivos.



La entidad financiera llegará a un grupo de clientes limitado, escogido por el banco, quienes podrán hacer transacciones con topes específicos.



Por su parte, Maritza Pérez, vicepresidente de Banca Personas y Mercadeo de Davivienda, que participará en alianza con Binance, dijo que las plataformas de intercambio tienen herramientas tecnológicas para el conocimiento del cliente, y el monitoreo de las transacciones, el piloto permitirá poner a prueba estas herramientas que pueden potenciar las que actualmente utiliza la banca tradicional para el mismo fin.

De otro lado, Bancolombia participará con Gemini; Coltefinanciera con Obsidiam; Powwi con Binance; Coink con Banexcoin y Movii con Panda y en otra alianza con Bitpoint.



El Superintendente Financiero, Jorge Castaño dijo que la prueba no compromete al Estado en el reconocimiento de una actividad que es volátil, pues en Colombia, aunque no se ha legislado sobre el tema de la negociación de criptoactivos, tampoco lo ha prohibido.



El funcionario envió un mensaje de prudencia y recordó la libertad que tienen las personas de invertir sus recursos, aunque recordó que él no tiene cómo supervisar esa actividad y enfatizó en que “hay que pensar más de una vez antes de invertir en esos criptoactivos”.