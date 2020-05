Bajos ingresos de familias, antesala a los días sin IVA

Tras el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, de adelantar los tres días sin IVA para los días 19 de junio y 3 y 19 de julio como una forma para estimular la demanda en tiempos de pandemia, aún son muchas las dudas que persisten alrededor de la reapertura del comercio y, por supuesto, en torno a la capacidad de compra de muchos sectores que están en la informalidad, o incluso, desempleados.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló que es importante que para el próximo 19 de junio “esté todo el comercio organizado para que de esa manera todos se puedan beneficiar. Tres días sin IVA reactivarán el comercio y ayudarán el bolsillo de los colombianos”.



Incluso, desde el gremio del comercio fueron celebradas otras determinaciones del Gobierno como hacer una exención del IVA a los arrendamientos y, también, levantar temporalmente el cobro del impoconsumo como un estímulo para la reactivación del sector.



“Cuando uno mira el mercado, más de la mitad de los colombianos aún tienen capacidad de compra. Los jefes de hogar aún pueden hacer eso si les suena sensato. Pero la otra mitad de la población está en la informalidad y en la pobreza. No obstante, ven como opción necesaria comprar esos productos”, apuntó Camilo Herrera, presidente de la firma consultora Raddar.



Añadió que “los días sin IVA buscaban ayudar a la población más pobre para que pudieran comprar esas cosas más caras. Pero ahora, bajo las condiciones de ingreso actuales, ciertas personas no van a poderse ver beneficiadas”.



A su vez, Eduardo Sarmiento, economista y docente de la facultad de Economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería, afirmó frente a esta medida tomada por el Gobierno que “el problema es que la gente no tiene plata. Se golpeó el vínculo entre el trabajo y el ingreso. Se genera destrucción por la vía de la falta de ingreso y de empleo, de forma que esta es una contracción inimaginada”.



Sin embargo, señaló, en términos de reapertura es necesario reanudar el comercio bajo protocolos estrictos por la salud de la economía. “El gran lío es el deterioro, pues la cuarentena fue destructiva en materia económica. No pueden arreglarse las cosas con pañitos de agua tibia”, indicó.



Entretanto, el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, indicó que el efecto de los tres días sin IVA es positivo y advirtió que “esto traerá buenos efectos, los consumidores deben ayudar. Si la gente es indisciplinada no funciona, esto depende mucho de la sociedad, pues no puede permitirse que la apertura del comercio cause una tragedia. Hay que ayudar para que el comercio no vuelva a cerrar, para lo cual los protocolos tendrán que ser muy estrictos”.



José Andrés Romero, director de la Dian, sostuvo que “la reactivación del comercio depende mucho de la confianza de los colombianos. Se quitaron trabas a comercios, no exigiremos que estén metidos en la factura electrónica. Además, estableceremos que esto aplica con cualquier tipo de factura y no exigiremos que las ventas sean presenciales, sino que se hagan a través de plataformas electrónicas y domicilios”.



Pese a los esfuerzos para reactivar el comercio de la mano de propuestas como los tres días sin IVA, los pronósticos que hace Fenalco para el segundo trimestre no son los más alentadores ya que este renglón tuvo un crecimiento de apenas 1,1% en el primer trimestre de 2020.