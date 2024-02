Balance económico del 2023 reitera la urgencia de inversión

Un balance trimestral del 0,3% para diciembre y el cierre de un consolidado anual en el 0,6%; fueron dos resultados que cayeron como un baldado de agua fría entre los analistas y centros de investigación, que esperaban que el ritmo económico de Colombia mostrara un mejor desempeño y terminara el 2023 por lo menos sobre el 1%.



Los resultados presentados por el Dane reafirmaron una realidad de la que se venía hablando desde hace varios meses, especialmente por la necesidad de encender los motores de la producción y potenciar aquellos sectores que no dan luces de que empezarán a andar pronto, para evitar una caída del empleo.



Entre las comparaciones más relevantes que se han hecho por parte de los expertos para poner en contexto el 0,6% que finalmente creció la economía en 2023, los analistas resaltan que este era un dato, sin contar la pandemia, que no se veía desde 1999, cuando Colombia enfrentó la crisis económica del Upac.



Así mismo, no hay que pasar por alto que las proyecciones apuntaban a crecimientos de entre 0,9% y el 1,2% para este período, los cuales quedaron muy lejos del dato final; demostrando que el freno de la economía se está dando más fuerte de lo que hasta el momento se ha venido proyectando.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, dice que lo más preocupante en todo esto es que la expansión de las empresas y la decisión de invertir para ser más grandes, es lo que más ha caído y lo que aportó mucho más a la desaceleración de la economía, según él, por cuenta de unas tasas de interés altas y todavía por una incertidumbre sobre la economía mundial y doméstica.



“Se espera que el Banco de la República, en la medida en que ha visto una desaceleración importante en la inflación, acelere el 29 de marzo la bajada de la tasa de interés de referencia, alrededor de 0,75% o inclusive un punto porcentual, esto para estimular la economía, en la medida en que la inflación está reaccionando de manera positiva”, agregó.



Entre tanto, para Investigaciones Bancolombia, este resultado pone de manifiesto cómo el debilitamiento de la economía colombiana ha sido mucho mayor de lo que se pensaba y que ya se puede considerar que la evolución de la producción agregada del país durante 2023 se estancó.



"Salvo el 1T23, el resto del año, el nivel de actividad económica se mantuvo muy cerca, incluso ligeramente por debajo, del nivel promedio del segundo semestre de 2022. Así pues, más allá de la discusión sobre si la economía se encuentra en una recesión técnica o no (en estricto sentido, no), este estancamiento es una clara señal de debilidad que refleja los efectos del desafiante contexto local e internacional reciente”, explicaron.



El bajo rendimiento de la economía, que quedó a tres puntos porcentuales de la recesión técnica, llevó a que el Ministerio de Hacienda reitere su llamado para que el Banco de la República baje cuanto antes las tasas y permita que la economía respire. De lo contrario, sentenció, será difícil reactivar la inversión.



Dentro de los sectores más golpeados por la desaceleración durante todo el 2023 se encuentran Construcción (-4,2%), Industrias manufactureras (-3,5%) y Comercio (-2,8%); que terminaron con los desplomes más fuertes, manteniendo el mal paso que vienen trayendo desde hace meses.



Para José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, aunque se evitó la recesión, lo que se ha visto hasta el momento en materia de dinámica económica deja en la mesa la urgencia de lanzar una política de reactivación.



“Esto con los elementos que he venido señalando: 1) una reducción más rápida de las tasas de interés; 2) una mejor ejecución de la inversión pública; 3) una política ambiciosa de exportaciones no tradicionales; y 4) dar señales claras de confianza. Las acciones en todos estos campos han sido débiles o nulas”, indicó Ocampo, quien reiteró que el país no da más espera de cara a un plan de recuperación.



Aceptar que la mala racha sigue y se debe frenar rápido

Expertos que han presentado sus opiniones después del balance agridulce entregado por el Dane esta semana, coinciden en que lo más importante es acelerar la puesta en marcha de un plan de reactivación.



Si esto no se hace, el país empezará a ver cómo el mercado laboral se deteriora y se dispara uno de los flagelos que más dolores de cabeza ha dado en los últimos años: la informalidad laboral. Así mismo, reiteraron que los sectores en los que hay que enfocarse están más que claros y su reactivación depende de una sola cosa y es la inversión de recursos y el fortalecimiento de la confianza para que aumente la llegada de nuevos capitales. No obstante, dicen que esto no será posible si sigue la incertidumbre.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio