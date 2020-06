Balance y enseñanzas del primer día sin IVA en Colombia

Este viernes se realizó el primero de los tres días sin IVA que dispuso el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria para reactivar el comercio en el país.



Aunque la jornada estuvo manchada por las largas filas, las aglomeraciones y el mal comportamiento de algunos ciudadanos que no respetaron los protocolos de seguridad y pusieron en riesgo de contagios a otras personas, el balance en materia económica superó todas las expectativas.



Durante el programa diario de ‘Prevención y Acción’ del Gobierno Nacional, el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, señaló que en la jornada de este viernes se vendieron 6 veces más de lo que tradicionalmente se vende durante un día de pandemia.



Explicó, además, que algunos comercios aumentaron sus ventas entre un 30% y un 70% frente al año pasado, gracias a esta jornada especial.



Por su parte, el director de la Dian, José Andrés Romero, dijo que las ventas de las plataformas electrónicas aumentaron 800% en la jornada de hoy y explicó que a corte de las 5 de la tarde las ventas del comercio sumaban alrededor de 5 billones de pesos a falta de 7 horas de que termine el día especial.



ENSEÑANZAS



Mientras tanto, para el director de Fenalco Bogotá- Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, aunque el balance de la jornada fue muy positiva para el comercio también hay que evaluar las lecciones aprendidas tras las falencias de la jornada, en materia de bioseguridad.



“Lo que pasó hoy en algunos establecimientos comerciales es desafortunado, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad es muy grave, y la norma es clara, la Autoridad suspenderá la actividad, tal como sucedió hoy, y nosotros respaldamos las medidas”, aseguró Orrego.



Según Orrego, el pico y cédula es una medida vigente muy importante y el comercio debe velar para que el ingreso a los comercios sean los indicados.



Agregó que es importante que las normas como las expuestas en el Decreto Distrital 143 Del 15 de Junio, “Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones” se interpreten de manera adecuada y propone para las próximas dos jornadas sin IVA el acompañamiento de la Fuerza Pública en las afueras de los establecimientos comerciales; mayores campañas de autocuidado y cultura ciudadana y mayor fortalecimiento al comercio electrónico.



“El comercio debe trabajar en mejorar las plataformas digitales”, concluyó.



Según Camilo Herrera, presidente de Raddar, la jornada no solo rebasó los comercios físicos sino que algunos portales de internet no dieron abasto con las compras en línea, ya que “estando en aislamiento, las personas se dieron cuenta de muchas necesidades que tienen ahora, no solo de un mejor televisor, la necesidad de comprar computadores para la virtualidad, muebles para el estudio de los niños en casa y sitios de trabajo para los adultos, e incluso ropa diferente para el día a día; lo que sumado al aislamiento causó un crecimiento de la demanda muy fuerte”.



Para Herrera, esta medida tenía como objetivo ayudar a compradores y al comercio a adquirir y vender productos a menores precios para favorecer a todos.



Aunque reconoce que hubo algunos problemas, Herrera manifiesta que no fue un fenómeno general y que no en todos los comercios se vieron estos efectos “manada”; por ejemplo, algunas de las grandes cadenas que están en centros comerciales tuvieron un fenómeno diferente y más ordenado, lo mismo que locales de ropa y deportes.



Portafolio.co