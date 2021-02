Balance y perspectivas económicas para Bogotá de cara al 2021

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, lideró este miércoles una nueva jornada de #DespachAndo, el ejercicio de Gobierno Abierto en el que la actual Administración busca dar a conocer los avances de gestión de las diferentes entidades del Distrito.



En esta ocasión el turno fue para la Secretaría de Hacienda, que hizo un balance de la situación actual y sus perspectivas, no solo de la Entidad sino de la ciudad.



En compañía del Secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, la alcaldesa destacó la importancia del Sistema Bogotá Solidaria en Casa, que a la fecha ha entregado ayudas por 326.250 millones de pesos de recursos de Bogotá, y que este año tendrá pagos mensuales a familias pobres y vulnerables de la ciudad, dentro del esquema de Ingreso Mínimo Garantizado.



Así mismo, se destacaron las acciones adelantadas por la Secretaría de Hacienda para conseguir los recursos del cupo de endeudamiento aprobado por el Concejo, que incluyen haber logrado la calidad de Emisor Conocido y Recurrente por parte de la Superintendencia Financiera, que convierte a Bogotá en la primera ciudad con dicho estatus, lo que le permite acceder fácilmente al Mercado Público de Valores.



La ciudad no solo obtuvo recientemente la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar su Programa de Emisión y Colocación (PEC) por valor de 6,5 billones de pesos, para un total de 9,6 billones, sino que acaba de contratar a la Banca de Inversión Bancolombia como Estructurador, Líder Colocador y Asesor Legal para emisión de bonos hasta por 3 billones de pesos en la actual vigencia fiscal.



“Esta semana empezamos la presentación para inversionistas interesados en nuestra próxima emisión de bonos, por valor de un billón de pesos, que se ofrecerán en el primer trimestre de 2021. Y con la MIGA -Multilateral Investment Guarantee Agency- del Banco Mundial, estamos negociando un respaldo para un crédito con BBVA de España hasta por 250 millones de dólares para financiar los programas en la Salud Distrital”, explica Juan Mauricio Ramírez, Secretario de Hacienda de Bogotá, quien destaca además la calificación AAA que mantiene la capital colombiana a nivel local por parte de las firmas calificadoras de riesgo.



Cabe destacar que sería la primera vez que se otorga esta garantía a un ente sub-nacional; primera en moneda diferente al dólar y primera con propósito de varios proyectos y no uno solo.



Por su parte, para formalización y reactivación económica, la Alcaldía tiene como meta formalizar 50.000 unidades informales hasta 2024; estabilizar su sistema de información BogData, e implementar y fomentar una cultura de calidad y efectividad del gasto público. La alcaldesa reconoció especialmente los logros del 2020 en medio de la pandemia, así como los desafíos que vienen para el 2021, tras reconocer este año como el punto de inflexión necesario para que las estrategias y acciones en curso de la ciudad acerquen la economía bogotana a sus niveles prepandemia.



Los cálculos de la Secretaría de Hacienda muestran un crecimiento negativo del 6,4% el año pasado en Bogotá, con niveles de desempleo que alcanzaron 25% en julio y finalizaron diciembre en 16%. Para este año de transición se espera un cambio de tendencia en la ciudad y un crecimiento económico de 4%.



Este será un año de grandes retos, para consolidar el Ingreso Mínimo Garantizado; el sistema BogData; los beneficios tributarios y los incentivos para la reactivación aprobados por el Concejo el año pasado; los procesos de formalización empresarial; la agenda de evaluación y calidad del gasto; y las operaciones de crédito que asegurarán el cupo de endeudamiento requerido para financiar la inversión necesaria para la reactivación.



LOGROS 2020



Entre los logros de 2020, la alcaldesa destacó los niveles de recaudo tributario obtenidos en el año en Bogotá, que llegaron al 91% de una meta fijada antes de la pandemia. Y que fue posible gracias al mayor plazo otorgado para el cumplimiento en el pago de los impuestos y a la cultura tributaria tradicional de la ciudad.



“De hecho, en un año tan difícil, los aportes voluntarios de los bogotanos aumentaron 62% frente a 2019, gracias a los 29.000 contribuyentes que en el año sumaron 1.347 millones de pesos más a sus obligaciones tributarias, destinados, por decreto, a cubrir las nuevas medidas para enfrentar el coronavirus en la capital”, exaltó Claudia López, Alcaldesa Mayor de Bogotá.



Así mismo, se logró la aprobación en el Concejo de acuerdos fundamentales de formalización y reactivación económica, para proteger el bolsillo de los ciudadanos. En ellos fueron incluidos beneficios como el congelamiento del Predial para 2021; el establecimiento permanente del pago por cuotas para predios residenciales y no residenciales, y la exención del 100% este año para teatros y museos.



“Restablecimos el límite de crecimiento del Predial para predios de estratos 1, 2 y 3 con mutaciones físicas en 2018 y 2019. También implementamos exenciones del 30% al 80%, según el estrato socioeconómico de la población predominantemente atendida, para predios donde funcionen colegios, jardines infantiles o unidades de servicio en primera infancia del ICBF”, afirma la alcaldesa Claudia López. También, el Concejo aprobó beneficios tributarios en ICA, como el descuento para quienes en 2020 hayan tenido una reducción en sus ingresos gravables. Adicionalmente, fue adoptado el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (RST), creado por la Ley de Crecimiento, que unifica en un solo impuesto el pago de renta, consumo e ICA.



El año pasado se logró obtener la aprobación de un cupo de endeudamiento sin precedentes para Bogotá, de 10,79 billones de pesos, de los cuales 37% se destinarán a la Red Metro y troncales alimentadoras (4,01 billones); 22% a educación (2,32 billones para 20 colegios y cupos universitarios); 15% a salud (1,62 billones en acciones de atención Covid, Caps Engativá y salud mental); 12% para el IDU (1,27 billones para obras de infraestructura vial); 4% en seguridad (474.000 millones en tres centros de seguridad y justicia y la modernización del número de seguridad); 3% para Integración Social (287.000 millones); 2% para Desarrollo Económico (202.000 millones); 1% para Hábitat (150.000 millones), y 4% para otras entidades (445.000 millones). Bogotá puso en marcha el sistema EMRE (Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica y EMRE local), cumpliendo al 106% la meta de empleos estimada por este concepto para 2020.



Además, logró la aprobación por parte del Cabildo Distrital para 2021, de un presupuesto por 20,1 billones de pesos, con los cuales la ciudad garantiza que el gasto público no disminuya a pesar de la coyuntura, y que trabajará por la reactivación económica y el rescate social que requiere, como nunca antes, Bogotá.