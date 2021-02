Banco Agrario no financiará proyectos en zonas naturales protegidas

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Banco Agrario de Colombia informaron una serie de acciones que, desde la entidad financiera, con el apoyo de ambas carteras, se vienen implementando para evitar el financiamiento de proyectos ubicados en zonas naturales protegidas o que puedan atentar contra la biodiversidad del país.



Así mismo, anunciaron una nueva medida para garantizar que la tala de bosques nativos no se dé en ningún proyecto financiado por el Banco.

Si bien, desde el año 2015, en el Banco Agrario se había comunicado la prohibición de financiar proyectos en parques naturales y zonas protegidas, fue a partir de diciembre de 2020, con la emisión de la Circular CR 246, que se implementaron controles estrictos, incluyendo sanciones disciplinarias para los funcionarios que no los cumplan, evitando así la irrigación de créditos con destino en dichas zonas.



En este sentido, el Banco también habilitó una herramienta en la que los directores de las oficinas pueden consultar si los códigos catastrales de las solicitudes de crédito están ubicados en alguna zona protegida y, para el caso de predios sin título de propiedad, se dispuso que los directores deben consultar con la respectiva Corporación Autónoma Regional (CAR) o si el predio está ubicado en el listado oficial de veredas que hacen parte de alguna zona protegida.



El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, destacó que el Banco Agrario cuente con normas claras para no otorgar créditos en zonas de protección natural y de reserva, y mucho menos en parques naturales, y enfatizó que “desde el Gobierno Nacional continuaremos trabajando por la reforestación del país y por la conservación de nuestros bosques, para ser cada día un país más sostenible en temas ambientales”.



Así mismo, el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía Sendoya, anunció que “con el objetivo de seguir trabajando en este compromiso para la conservación del medio ambiente, a partir de esta semana, el Banco tomó una importante decisión. Se trata de la prohibición de financiar, en cualquier lugar del territorio nacional, proyectos productivos que impliquen actividades de deforestación o talas ilegales de bosques, reglamentada a través de la circular interna CICA-019-21, que regirá a partir del próximo primero de marzo”.



Para esto, antes de otorgar los créditos, la fuerza comercial del Banco hará una verificación durante su visita a los predios donde se desarrollarán los proyectos, validando su ubicación y que en estos no se contemple la tala de bosques.



Posteriormente, en los procesos de control de la inversión, se realizará una nueva visita para revisar que efectivamente se esté ejecutando lo planeado y en las zonas indicadas.