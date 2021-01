Banco de Bogotá anuncia horarios de atención para este fin de semana

El Banco de Bogotá dio a conocer los horarios de atención en las oficinas del país para esta nueva fase de confinamiento obligatorio y toque de queda.



La entidad invita a sus clientes a quedarse en casa y utilizar los diferentes canales dispuestos y aptos para realizar la mayoría de transacciones, consultas, transferencias, pagos etc., inclusive acceder a productos financieros, desde cualquier lugar, a través de Banca Móvil, el portal de internet.



Además, la red de Cajeros ATH estará habilitada, al igual que los más de 9.000 corresponsales bancarios, ubicados en 851 municipios del país, tales como droguerías, tiendas y supermercados.



ANTIOQUIA:



El día 23 de enero estarán disponibles las oficinas que actualmente abren el sábado, exceptuando la oficina Anserma la cual no prestará servicio de atención al público.



BOGOTÁ



El sábado 23 de enero prestarán servicio de atención al público las oficinas Centro Comercial Diver Plaza Álamos, Santuario 20 de Julio, Central de Abastos, Centro Comercial Santa Fe, Ciudad Tunal, Centro Comercial Titán Plaza, Centro Comercial Plaza Imperial, Soacha, Centro Comercial Hayuelos, Centro Comercial Gran Estación, Centro Comercial Milenio Plaza, Centro Comercial Fontanar, Santa Librada Bogotá, Centro Comercial Centro Mayor, Tintal Plaza, Unicentro entrada 7.



CUNDINAMARCA



El día 23 de enero no estará disponible la oficina centro comercial las palmas.



BOYACÁ



El día 23 de enero ninguna oficina prestará servicio de atención al público.



El Banco invita a sus clientes y usuarios a consultar las medidas de movilidad dispuestas en el lugar donde se encuentren y los horarios de toque de queda, en los que no se prestará servicio de horario adicional. Adicionamente, las medidas de pico y cedula que apliquen las ciudades y municipios. En Bogotá: días pares ingresan las cédulas finalizadas en número impar y los días impares pueden acceder los números de cédula terminadas en número par.



Los clientes y usuarios podrán consultar las oficinas y horarios en la sección puntos de atención de la web oficial del banco (www.bancodebogota.com). https://www.bancodebogota.com/BuscadordePuntosBogota/?entidad=bogota .