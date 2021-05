Banco de Bogotá modifica horarios de atención ante actos vandálicos

El Banco de Bogotá modificó sus horarios de atención para este 3 de mayo en las principales ciudades ante los hechos vandálicos.



El Banco invita a sus clientes a utilizar la aplicación banca móvil y la banca virtual, canales a través de los cuales los clientes podrán realizar la mayoría de transacciones, consultas, transferencias, pagos etc. La red de Cajeros ATH estará habilitada, al igual que los más de 9.000 corresponsales bancarios, ubicados en 851 municipios del país, tales como droguerías, tiendas y supermercados.



Estas son las oficinas que modifican su horario de atención:



Bogotá: Las oficinas prestarán sus servicios hasta la 1pm



Cali: Se abrirán las oficina ubicadas en centros comerciales y prestarán sus servicios hasta la 1pm. Las demás oficinas de la ciudad no abrirán al publico por la dificultad de movilidad y trasporte.



Departamento del Valle del Cauca diferentes a Cali, Departamentos de Cauca y Nariño: el horario de atención al público será de será hasta la 12 30pm.



Bucaramanga: Las oficinas del área metropolitana prestarán sus servicios hasta la 12pm



Medellín y Oriente Antioqueño: Prestarán servicio hasta la 1:00 pm.



Departamentos de Caldas y Risaralda: Prestarán servicios al público hasta la 1:00 pm



Villavicencio: Las oficinas prestarán servicio hasta la 12 pm



Ibague: Las oficinas del área metropolitana prestarán sus servicios hasta la 12pm. La oficina Piedra pintada no presatará servicio.



Neiva: No se abre ninguna Oficina en atención al decreto Municipal.



El resto las oficinas bancarias continúan con sus horarios habituales.



Los clientes y usuarios podrán consultar las oficinas y horarios disponibles en https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/horarios-cuarentena/horarios-cuarentena.pdf. Cualquier modificación a los horarios anteriores se informará a través de este link.



El Banco invita a sus clientes y usuarios a consultar las medidas de movilidad dispuestas en el lugar donde se encuentren, las politicas de pico y cedula que apliquen y los horarios de toque de queda.