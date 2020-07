Banco de la República cambió ritmo en disminución de tasas

Mi consejo es que “hay que apretarse el cinturón pues la duración de la pandemia es una incertidumbre. Es mejor no hacer gastos excesivos pues esto puede ir para largo”, dijo ayer el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, tras revelar que por cuarto mes consecutivo la junta directiva del emisor bajó las tasas de interés de intervención, esta vez 25 puntos básicos, a 2,5%.



(Lea: Banco de la República hace nuevo recorte de la tasa de interés)

El gerente del emisor dijo que la decisión se tomó pues “la inflación en mayo se ubicó en 2,85%, el promedio de los indicadores de inflación básica en 2,44% y las expectativas de inflación continuaron reduciéndose y se sitúan por debajo de 3%, como reflejo de una demanda agregada débil, del deterioro del empleo y de la presencia de excesos de capacidad productiva”.



(Lea: Termina el peor trimestre de la historia económica del país)



Dijo que el balance de riesgo sugiere seguir estimulando la economía y reveló que cinco miembros de la junta aprobaron la disminución finalmente acordada y dos consideraron que debió ser de 50 puntos básicos, o medio punto porcentual, como en las tres sesiones anteriores.



(Lea; ¿Por qué son atractivos los bonos colombianos para los inversionistas?)



“Cambiamos el ritmo y no bajamos más las tasas básicamente porque hay mucha incertidumbre todavía por lo que vaya a pasar con el avance de la pandemia. Estamos tomando las decisiones para seguir estimulando la economía del país”, explicó Echavarría.



Al cuestionamiento de si en la próxima junta se volverá a disminuir el costo de las operaciones de liquidez a la economía, Echavarría dijo que “se irá viendo en cada junta pues la incertidumbre es enorme. En algún momento habrá que parar y veremos cuando. Eso será de acuerdo con lo que nos diga la economía” reafirmó el banquero central.



También dijo que hasta julio se mirarán de nuevo las proyecciones macroeconómicas y posiblemente sean más malas que las anteriores, así como el Fondo Monetario Internacional dio unas peores cifras para este año frente a las que había dado hace apenas un par de meses y anunció que posiblemente será más negativa esa proyección.



Añadió que las bajas de tasas sí se están transmitiendo a las del sistema financiero y aseguró que de todas maneras esa operación tardará un año, además advirtió que el Banco de la República no puede obligar a los bancos comerciales del país a bajar las tasas de interés y recordó que “lo que pasa es que no en todos los mercados ni a los usuarios se les reduce en la misma magnitud”.



También recordó que al igual que lo hizo Colombia, varios países abandonaron la Regla Fiscal dado que “en periodos de guerra y esta es una guerra, los países se endeudan”. “Chile, Perú y otros países lo han hecho”, dijo. La clave es cómo volver a un patrón sostenible y que se cumpla, dijo. “Espero que los analistas lo entiendan y el gobierno comunique cómo y cuándo se volverá a ese patrón de la Regla Fiscal.



Echavarría dijo que con la idea de suministrar más liquidez a la economía, se decidió mantener indefinidamente la facilidad de repos con títulos de cartera.



Por su parte, Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research dijo que “los factores que le permitían al Banco seguir reduciendo sus tasas al ritmo de 50 puntos básicos por reunión siguieron vigentes y se intensificaron en el último mes y considera que el Banco de la República todavía extenderá por un par de reuniones más su ciclo de reducción de tasas, pero lo realizará a un ritmo más moderado”.