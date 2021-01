Una de estas 5 mujeres sería codirectora del Banrepública

Después de tres semanas desde que el Banco de la República estrenó gerente, con la llegada de Leonardo Villar el pasado 4 de enero, también están sonando los posibles candidatos para ocupar los dos cargos de codirectores que quedarán libres este 2021.



Este diario pudo conocer que en este momento la Presidencia de la República tiene una lista de cinco mujeres, a quienes está considerando para que hagan parte de la junta desde este año, pues Ana Fernanda Maiguascha saldría de su cargo en febrero y Arturo Galindo renunció a su puesto a finales del año pasado.



Los nombres de las cinco mujeres que están sonando son los de la actual decana de economía de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava; la directora de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa; la exsubdirectora general para la superación de la pobreza del Departamento de Prosperidad Social, Bibiana Taboada Arango; la economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para América Latina y el Caribe, Marcela Meléndez, y la actual ministra de Educación, María Victoria Angulo.



La posible elección de una o dos mujeres en esos cargos se haría luego de que hasta hace apenas 30 años el Banco de la República escogiera a la primera mujer como codirectora en 1991, María Mercedes Cuéllar.



Desde entonces, las otras dos mujeres que han ocupado ese puesto han sido Ana Fernanda Maiguashca y Carolina Soto, quienes son actualmente parte de la junta.



De los actuales codirectores, Hernández, Maiguashca y Soto fueron elegidos durante la presidencia de Juan Manuel Santos, mientras que Galindo y Steiner fueron escogidos por el presidente Iván Duque.



Ahora bien, cabe recordar que la junta del Emisor está conformada por siete miembros con un voto cada uno. Esos son el Ministro de Hacienda, el gerente del Emisor y los cinco codirectores, quienes tienen periodos fijos de cuatro años y son reemplazados por el Presidente de la República a mitad de su periodo.



Por eso es que, en medio de un año clave de recuperación para la economía del país, en el que las decisiones del Banrepública pueden ser cruciales para la reactivación, los ojos están puestos en los próximos integrantes de la junta del banco central del país.

Marcela Eslava



Actualmente, es decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

Eslava es economista y magíster en economía de esa misma institución. En 2004 obtuvo su grado de Ph.D en economía en la Universidad de Maryland, en College Park.

Sus áreas de trabajo y de interés están enfocadas en el desarrollo económico, desde la relación entre dinámica de empresas, empleo, productividad y regulaciones. También es miembro del Regional Standing Committee para Latinoamérica, de la Sociedad Econométrica y el Consejo Administrador de Research Institute for Development, Growth and Economics, e investigadora del programa de pymes de Innovations for Poverty Action.