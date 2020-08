¿Se agota el espacio para más reducciones de la tasa de interés?

Aunque no ha llegado el final de la flexibilización de la tasa de interés por parte del Banco de la República, esta estaría próxima a terminar.



Así lo sugiere las más recientes proyecciones de Joel Virgen, economista en jefe para México y Colombia de BNP Paribas, y Luca Maia, estratega para los mercados emergentes y América Latina en BNP Paribas, sobre los recortes de la tasa de interés del Banco Central de Colombia, para hacer frente al deterioro económico que ha surgido como consecuencia de la pandemia por el Covid-19.



Según los analistas, las condiciones mundiales y locales siguen siendo extremadamente inciertas, razón por la cual no se espera que el Banco de la República convoque pronto el fin definitivo de sus esfuerzos de flexibilización de tasas. Sin embargo, el gerente general de la entidad, Juan José Echavarría, dio a entender que no hay mucho espacio para hacer otros recortes, dado que el Emisor considera que ya lo peor pasó en términos de deterioro de las condiciones económicas.



Además, la inflación no dista mucho del nuevo pronóstico oficial de 1,5% (el centro del nuevo rango) y las condiciones del mercado financiero han mejorado.



De acuerdo con BNP Paribas, por consiguiente, “estimamos que en su próxima reunión del 28 de agosto el Banco de la República reduzca la tasa de intervención 25 puntos básicos. Además, consideramos que el Emisor entrará en un período de perfil “basado en datos” que creemos que no terminará en otros recortes de la tasa de intervención. Esperamos, por lo tanto, la tasa terminal de 2,00% (una reducción respecto del 2,25% previsto en nuestro escenario anterior)”.



Finalmente, los analistas señalan que el Banco de la República tendrá que hacer un esfuerzo adicional para hacer frente al fuerte deterioro económico tras la pandemia.