Banco de la República sube su proyección del PIB para 2021

Archivo particular

El Banco de la República aumentó su proyección de crecimiento del PIB para este año al 5,2%, frente a la cifra de 4,5% que había pronosticado en enero.



(Banco de la República mantiene su tasa de interés en 1,75%).





El gerente general de la entidad, Leonardo Villar, tras informar que el Emisor dejó sin cambios las tasas de interés, dijo que los pronósticos de crecimiento para el presente año se han revisado al alza y que el equipo técnico presentará dicha previsión en el informe de Política Monetaria, dentro de un mes.



El gerente del Emisor dijo que la razón para aumentar la proyección del PIB fue la información nueva que el Dane presentó cuando se reveló el del 2020, así como los datos de la actividad del último trimestre del año pasado.



Aseguró que las cifras resultaron malas, con una caída del PIB del 6,8%, “pero la expectativa que había era que iban a ser peores”.



Aseguró que hubo un mejor comportamiento económico en los últimos meses de 2020 y que luego, con el deterioro de los contagios en enero, que afectaron la movilidad de ese mes, se pensó que el impacto iba a ser importante, pero este no fue tan grande como se tenía previsto.



Sin embargo dijo que todavía hay gran incertidumbre y hay que ir mirando las cifras día a día y mes a mes.



TASAS QUIETAS



La Junta Directiva del Banco de la República decidió, por unanimidad, mantener la tasa de política en 1,75%, según dijo Leonardo Villar.



Esta decisión, que mantiene una posición expansiva, se tomó teniendo en cuenta que la inflación anual hasta febrero de 1,56% fue inferior a la meta. Asimismo, a que las expectativas de inflación continúan estables y son en promedio de 2,7% y 3,1% para fines de 2021 y 2022 respectivamente.



Otro argumento a favor de mantener sin cambios la tasa de política monetaria fue que los indicadores del mercado laboral continúan siendo muy débiles, que la tasa de desempleo en enero llegó a 17,3% y que el sistema financiero continúa presentando condiciones favorables y estables de solvencia y liquidez.



En ese contexto, agregó que la cartera de crédito y las tasas de interés siguen respondiendo a los estímulos de política monetaria.



Villar dijo que las condiciones financieras externas siguen siendo favorables para la financiación de la economía colombiana.



Sin embargo, algunos factores, incluido el reciente aumento en las tasas de interés de mediano y largo plazo en los mercados financieros internacionales, sugieren que, en el margen, estas condiciones se han apretado.



En la sesión de la junta directiva de este viernes no hizo parte el nuevo codirector, Jaime Jaramillo Vallejo, quien a pesar de que ya hay un decreto firmado por el presidente Iván Duque Márquez que lo nombra, en lugar de Arturo Galindo, no ha tomado posesión de su cargo.