‘Hemos pasado del optimismo a la inquietud’

Aunque el 2021 pintaba como el año del optimismo y la recuperación, el inicio de 2021, con retrasos en la vacunación y nuevos confinamientos ha devuelto la inquietud a la economía internacional.



Así lo afirma Martín Rama, economista Jefe del Banco Mundial para Latinoamérica, quien apunta que la deuda de las empresas una vez se retiren los estímulos va a ser un gran reto, y que no es realista pensar que la pandemia se acabará en este 2021.



¿Cuál es la visión de las últimas perspectivas que emitieron para la región?



Son previsiones que hay que tomar con cautela, pues es una situación muy cambiante. Hemos pasado del optimismo por la vacuna, a la inquietud de una segunda ola, las dificultades logísticas de inmunizar masivamente y de ver en qué dirección va a ir todo.

Las previsiones de 2020 son muy negativas, y las de 2021 son de recuperación, pero que será parcial, y llevará varios años volver a donde estábamos, sobre todo si le agregamos el crecimiento poblacional.



Vemos también mucha diversidad entre los países; en la región los más afectados son los del Caribe, muy dependientes del turismo, y los andinos, incluyendo a Colombia, están en un punto intermedio, pero con consecuencias severas.



¿Tuvimos un exceso de optimismo?



Nuestro primer mensaje era esperar lo mejor, pero prepararnos para vivir con el virus por un tiempo. No hay escenarios realistas en los cuales la eliminación de la pandemia vaya a ocurrir en 2021, por lo que tendremos varios trimestres en los que el rumbo epidemiológico y la voluntad de acatar las reglas van a determinar la dinámica económica.



Vemos ya un elemento de fatiga que lleva al relajamiento, y gobiernos que no pueden gastar recursos como en 2020, pues la deuda pública subió en promedio 10 puntos sobre el PIB, y no se puede tener este alza todos los años. La deuda púbica aumentó 10 puntos del PIB y no se puede incrementar 10 puntos cada año, y eso plantea grandes desafíos. Seguimos con un escenario de incertidumbre y es difícil ser muy positivo para el periodo que viene.



¿Qué tan probable es que el crecimiento sea 1,9%, el panorama más negativo?



Levantar las incertidumbres es muy difícil, por lo que la prioridad de la política pública es estar preparado a múltiples eventualidades, pues seguirá habiendo muchos desafíos: los procesos de consolidación fiscal, el regreso de la educación, una agenda de digitalización, es decir, incluso en el mejor escenario, la lista de tareas todavía es grande.



¿Cree que Latinoamérica está rezagado en su campaña de vacunación?



Es una preparación desigual, los países han tenido distintos niveles de proactividad al hacer compras, y vemos lentitud en el mecanismo covax y la velocidad a la que se producen las vacunas. Hay varios países iniciando, pero hay incertidumbre sobre el ritmo, la cantidad de dosis que habrá disponibles y ver desde cuando hará la diferencia.



Sumado a la vacunación y la consolidación, ¿cuáles son los mayores retos?



Esos dos son muy importantes, la pregunta es si tendremos segundas olas o efectos indirectos, y la mayor incertidumbre es qué va a pasar con las deudas de las empresas, si la actividad económica no recupera.



Hay firmas que han tratado de mantenerse con las ayudas, pero hay un límite de estas, y prácticamente la mitad de las empresas espera tener atrasos en los pagos, si no están ya en ello.



Por eso, hay una parte bancaria que es la que ahora hay que mirar muy de cerca. Lo último que querríamos es tener crisis financieras adicionales a los problemas que ya tenemos.



¿Esperan una oleada de bancarrotas?



No esperamos que ocurra, pero sí hay preocupación, pues si hay confinamientos largos, el problema puede volverse serio.



¿Cuáles serán las mayores cicatrices de la crisis?



Una primera será la situación de deuda, pues es un peso para la actividad y puede generar problemas para crecer rápido. El segundo será la desigualdad, que se amplificará, y si se acaba el espacio fiscal para las ayudas, será muy grave. El tercero es el de la educación, pues hay riesgos de que muchos niños no vuelvan, y habrá un costo durable en la condición de la mujer.



Pero también hay temas positivos, pues la crisis es un elemento de enorme transformación estructural, hay una emergencia de todo lo digital, y América Latina está sorprendentemente bien posicionada, y la digitalización puede tener impactos buenos en muchas áreas, como la laboral. Quizá cuando salgamos de esta, como tras la gripe española, haya un gran periodo de boom económico.



¿Ve necesidades de reformas estructurales?



Hay varias opciones difíciles. Una es cuánto ir por el lado de más impuestos y cuánto por los menores gastos, pues hay que tener cuidado de que esos incrementos no sean a costa del lado laboral. Además, venimos de un ciclo de descontento, y la percepción de empleo remunerador será clave. Es decir, es ingenuo pensar que esto se soluciona solo aumentando impuestos.



Al mismo tiempo, es un buen momento para remover subsidios a la energía, introducir gravámenes al carbono, etc y mirar donde están los gastos innecesarios.



¿Qué puede esperar Latinoamérica con Biden?



No esperaría cambios fundamentales. La oportunidad que existe es que las tensiones comerciales e incertidumbre lleven a pensar en cadenas de valor más diversificadas, y no depender tanto de Asia, y eso puede ayudar a Latinoamérica.



¿Cómo ven a Colombia?



Entró en la crisis relativamente bien posicionada, con mayor espacio fiscal, crecimiento y una tradición de políticas macroeconómicas prudente, pero al mismo tiempo también llegó en una situación de tensión que hacen que los ajustes sean difíciles. Siempre hemos sido optimistas con Colombia, y eso sigue en pie.